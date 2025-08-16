خبرگزاری کار ایران
درگیری پلیس با افراد مسلح در ایرانشهر

مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: ساعتی قبل پلیس ایرانشهر با افراد مسلح مخل امنیت درگیر شد.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: ساعتی قبل در میدان شهید امینی فرد ایرانشهر یک درگیری بین پلیس با افراد مسلح رخ داد.

در اثر تیراندازی متقابل، افراد مسلح مجروح  و زخمی که تاب مقاومت نداشتند از محل متواری شدند.

در پی فرار افراد مسلح به سرعت طرح مهار اجرا شد و پلیس به تعقیب این افراد فراری پرداخت.

همچنین در این درگیری دو نفر از عوامل گشت مجروح و جهت مداوا به مرکز درمانی منتقل شده اند.

