استاندار اصفهان:
اجلاس سراسری میلاد پیامبر (ص) در اصفهان برگزار میشود
هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم(ص) در اصفهان، فرصتی استثنایی برای ترویج سیره نبوی، جریانسازی فرهنگی و تقویت وحدت جهان اسلام فراهم کرده است. این اجلاس سراسری، از چهارم تا ششم شهریور ماه جاری در اصفهان برگزار میشود و حضور مسئولان، نخبگان و اندیشمندان،آن را به یکی از مهمترین رویدادهای ملی و بینالمللی امسال تبدیل خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در آیین رونمایی از پوستر این اجلاس به تنوع برنامهها اشاره کرد و گفت: خوشبختانه برنامههای سالگرد میلاد پیامبر(ص) در اصفهان، بسیار متنوع و با زوایای مختلف است. استاندار اصفهان افزوداین برنامهها حاصل تلاش نخبگان و دستاندرکاران شهرداری اصفهان و سایر شهرداریهای استان است و عزم جدی داریم این الگو را به سطح کشور گسترش دهیم.
جمالینژاد تأکید کرد: برنامههای این اجلاس علاوه بر جنبههای فرهنگی و مذهبی، به دنبال دستاوردهای علمی و هنری نیز هستند که به تجربه موفق اصفهان در سال ۲۰۰۶ که به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد و بیش از ۱۰۰ جلد کتاب منتشر شد میتوان اشاره کرد.
جمالینژاد با تأکید بر خاتمیت و جهانیبودن رسالت پیامبر اسلام گفت: جلوههای بینظیر مکارم اخلاقی پیامبر، چه در دوران پیش از بعثت و چه پس از آن، الگویی همیشگی برای بشریت است و معنویت و سیره رحمتللْعالمینی ایشان آنچنان عمیق است که بررسی آن ساعتها زمان میطلبد.
او افزود: در شرایط پیچیده کنونی جهان اسلام که وحدت مسلمانان هدف قرار گرفته است، نقش تعالیم پیامبر در شکلگیری تمدن درخشان اسلامی بیش از هر زمان دیگری نمایان است.
استاندار با اشاره به جایگاه اصفهان به عنوان دومین شهر جهان اسلام پس از مکه، بر اهمیت انتخاب این شهر برای میزبانی رویداد تاریخی تأکید کرد.
استاندار اصفهان الگوگیری از سیره عملی پیامبر را راهبرد کلیدی هزاره جدید خواند و بیان داشت: الگوگیری فردی، اجتماعی و مدیریتی از سیره نبوی و پیوند ولایت و انتظار فرج، مسئولیتی خطیر است. جوانان ما باید این میراث را در تلفیق معنویت و عمل اجتماعی بیاموزند.
او همچنین درباره توطئههای رسانهای دشمنان هشدار داد: متأسفانه رسانههای دشمن معدود اتحادهای جهان اسلام را هدف گرفتهاند و بازگشت به فضای معنوی رسالت پیامبر میتواند وحدتآفرین باشد. همانگونه که مراسم عزاداری عاشورا پرشور بود، مراسم شادیبخش میلاد نیز باید معرف الگوها باشد.
استاندار اصفهان از طراحی برنامهای غنی با بیش از ۱۰۰۰ رویداد در سطح استانی، ملی و بینالمللی خبر داد و افزود: شهرداری اصفهان با پیشبینی برنامههای ممتاز و با حمایت شخصیتهای کشوری، رونمایی از این جشنواره جهانی را آغاز کرده است.
جمالینژاد با اشاره به تهدیدات منطقهای تأکید کرد که هیچ چیزی مهمتر از وحدت کلمه نیست و اگر مسلمانان متحد و همصدا نباشند، آسیب خواهند دید. او در پایان صحبتهای خود با قدردانی از حضور اساتید و اندیشمندان جهانی گفت:این مناسبت، نمادی از پیوند مهدویت و پیامبری است و امیدوارم این برنامهها در طول سال تداوم یابد.
*ضرورت جریانسازی فرهنگی در اجلاس پیامبر اعظم(ص)
حجتالاسلام سید احمد روضاتی، تولیت مجتمع مهدیه اصفهان در این نشست بر ضرورت معرفی جامع و جریانسازی فرهنگی این الگوی بیبدیل برای نسلهای آینده تأکید کرد. او گفت: درک کامل عظمت پیامبر برای افراد عادی امکانپذیر نیست، اما وظیفه ما این است که ابعاد وجودی ایشان را برای نسلهای آینده تبیین کنیم.
روضاتی ابراز تأسف کرد که تاکنون بهدرستی شخصیت پیامبر به نسل جوان معرفی نشده و امیدواری خود را نسبت به آغاز جریانسازی فرهنگی در سطح نخبگان و سپس عموم مردم بیان کرد.
تولیت مجتمع مهدیه اصفهان مخاطبان اصلی این اجلاس را نخبگان کشور از جمله اساتید دانشگاه، علما، شعرا، ادبا و نویسندگان معرفی کرد و گفت: وظیفه این نخبگان است که پیامبر(ص) را به دیگران معرفی کنند. او هدف از برگزاری این اجلاس را صرفاً یک نشست اداری ندانست و آن را بستری برای جریانسازی و معرفی ابعاد مختلف شخصیت پیامبر از طریق زبان هنر و قلم برشمرد.
حجتالاسلام روضاتی افزود: آثاری که با زبان نقاشی مظلومیت اهل بیت(ع) را معرفی میکنند، نشاندهنده قدرت زبان هنر هستند. همچنین نمایشگاهی از آثار هنری اساتید برجسته در مدرسه چهارباغ اصفهان برگزار خواهد شد که بتواند در تبیین شخصیت پیامبر برای جهانیان مؤثر باشد.
روضاتی با بیان اینکه هیچ انگیزهای جز اعلام کلمه پیامبر (ص) در برگزاری این اجلاس دخیل نیست، ابراز امیدواری کرد که این اجلاس به یک جریان بینالمللی تبدیل شود، همانند آنچه برای شیرخوارگان حسینی اتفاق افتاد.
او خاطرنشان کرد: معرفی شخصیت پیامبر باید به مراتب فعالتر، بزرگتر و وسیعتر از جریانهای مشابه باشد و از رسانهها خواست تا با رساندن خبر و محتوای این رویداد به دیگران، در تبلیغ و معرفی پیامبر مشارکت فعال داشته باشند.