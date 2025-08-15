آتش سوزی در ارتفاعات بال سبز ممسنی مهار شد 

به گزارش ایلنا مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس روز جمعه در این رابطه گفت: حدود سه روز گذشته بر اثر رعد و برق، آتش سوزی در ارتفاعات ممسنی آغاز شد و به علت وزش شدید باد و صعب العبور بودن منطقه، آتش پس از چندین بار مهار مجددا شعله ور و عملیات اطفای طولانی شد.

شهرام منتصری افزود: با اعزام بالگرد آبپاش و همکاری نیروهای یگان امداد منابع طبیعی استان و گروه‌های مردمی عصر امروز آتش به صورت کامل مهار شد.

وی افزود: میزان خسارت به عرصه‌های منابع طبیعی این شهرستان پس از بررسی کارشناسی اعلام خواهد شد.

