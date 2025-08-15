خبرگزاری کار ایران
آتش سوزی در ارتفاعات بال سبز ممسنی مهار شد 

آتش سوزی در ارتفاعات بال سبز ممسنی مهار شد 
آتش سوزی گسترده که از روز چهارشنبه هفته جاری در عرصه های طبیعی و ارتفاعات بال سبز شهرستان ممسنی آغاز شده بود پس از سه روز و تلاش نیروهای مردمی و امدادی و منابع طبیعی عصر امروز جمعه به طور کامل مهار شد.

به گزارش ایلنا مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس روز جمعه در این رابطه گفت: حدود سه روز گذشته بر اثر رعد و برق، آتش سوزی در ارتفاعات ممسنی آغاز شد و به علت وزش شدید باد و صعب العبور بودن منطقه، آتش پس از چندین بار مهار مجددا شعله ور و عملیات اطفای طولانی شد.

شهرام منتصری افزود: با اعزام بالگرد آبپاش و همکاری نیروهای یگان امداد منابع طبیعی استان و گروه‌های مردمی عصر امروز آتش به صورت کامل مهار شد.

وی افزود: میزان خسارت به عرصه‌های منابع طبیعی این شهرستان پس از بررسی کارشناسی اعلام خواهد شد.

 

انتهای پیام/
