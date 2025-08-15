سرعت طوفان در منطقه سیستان برای دومین روز متوالی به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت بامداد امروز (۲۴ مرداد ۱۴۰۴) شهرستان زابل را درنوردید و گرد و غبار ناشی از آن، شعاع دید افقی را به ۲ هزار و ۵۰۰ متر کاهش داد.
به گزارش ایلنا، محسن حیدری افزود: در زهک نیز بیشینه سرعت باد به ۷۹ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در ایستگاه هواشناسی این شهرستان تا ۲ هزار متر کاهش یافت.
وی اظهار کرد: براساس آخرین نقشهها و مدلهای پیشیابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده در شمال سیستان و بلوچستان بهویژه در ساعات صبح، وزش باد شدید و گرد و خاک و اختلال در تردد راههای ارتباطی زاهدان به زابل و نهبندان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: طی این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی و برخی مناطق جنوبی استان نیز وزش باد نسبتاً شدید همراه با غبار گسترده پدیده غالب خواهد بود.
وی با بیان توصیههای هواشناسی گفت: با توجه به شرایط جوی، از تردد غیرضروری بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان در زمان غبارآلود بودن هوا خودداری شود.