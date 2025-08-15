خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
سرعت طوفان در منطقه سیستان برای دومین روز متوالی به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید

سرعت طوفان در منطقه سیستان برای دومین روز متوالی به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت بامداد امروز (۲۴ مرداد ۱۴۰۴) شهرستان زابل را درنوردید و گرد و غبار ناشی از آن، شعاع دید افقی را به ۲ هزار و ۵۰۰ متر کاهش داد.

به گزارش ایلنا، محسن حیدری  افزود: در زهک نیز بیشینه سرعت باد به ۷۹ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در ایستگاه هواشناسی این شهرستان تا ۲ هزار متر کاهش یافت.

وی اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده در شمال سیستان و بلوچستان به‌ویژه در ساعات صبح، وزش باد شدید و گرد و خاک و اختلال در تردد راه‌های ارتباطی زاهدان به زابل و نهبندان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: طی این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی و برخی مناطق جنوبی استان نیز وزش باد نسبتاً شدید همراه با غبار گسترده پدیده غالب خواهد بود.

وی با بیان توصیه‌های هواشناسی گفت: با توجه به شرایط جوی، از تردد غیرضروری بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان در زمان غبارآلود بودن هوا خودداری شود.

