مسافر تبریزی در سد گاران مریوان غرق شد

به گزارش ایلنا، بابک هدائی شامگاه جمعه اظهار کرد: ساعت ۱۶:۲۰ امروز به‌دنبال تماس با دیسپچ اورژانس، یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه در سد گاران مریوان اعزام شد.

وی افزود: فرد حادثه‌دیده، مردی حدود ۴۰ ساله و اهل تبریز بود که طبق گزارش‌ها هنگام حضور در حاشیه سد، دچار غرق‌شدگی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان ادامه داد: عملیات جست‌وجو توسط غواصان آغاز و پس از حدود سه ساعت، پیکر وی از آب خارج شد.

به گفته هدائی، کارشناسان اورژانس بلافاصله عملیات احیای قلبی-ریوی (CPR) را به مدت ۴۵ دقیقه در محل انجام دادند، اما متأسفانه تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند.

سد گاران در ۱۵ کیلومتری شمال شرق مریوان قرار دارد.