مسافر تبریزی در سد گاران مریوان غرق شد
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی کردستان از غرقشدگی یک مسافر اهل تبریز در سد گاران مریوان خبر داد.
به گزارش ایلنا، بابک هدائی شامگاه جمعه اظهار کرد: ساعت ۱۶:۲۰ امروز بهدنبال تماس با دیسپچ اورژانس، یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه در سد گاران مریوان اعزام شد.
وی افزود: فرد حادثهدیده، مردی حدود ۴۰ ساله و اهل تبریز بود که طبق گزارشها هنگام حضور در حاشیه سد، دچار غرقشدگی شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی کردستان ادامه داد: عملیات جستوجو توسط غواصان آغاز و پس از حدود سه ساعت، پیکر وی از آب خارج شد.
به گفته هدائی، کارشناسان اورژانس بلافاصله عملیات احیای قلبی-ریوی (CPR) را به مدت ۴۵ دقیقه در محل انجام دادند، اما متأسفانه تلاشها بینتیجه ماند.
سد گاران در ۱۵ کیلومتری شمال شرق مریوان قرار دارد.