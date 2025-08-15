خبرگزاری کار ایران
هشدار هواشناسی دریایی؛ دریای خزر مواج و پر تلاطم می‌شود

کد خبر : 1673954
هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد از احتمال وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و مواج شدن دریای خزر در استان مازندران خبر داد. این وضعیت جوی از اوایل وقت روز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ظهر روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، بر اساس این گزارش، مناطق ساحلی و دور از ساحل استان مازندران تحت تاثیر این سامانه قرار خواهند گرفت. پیش‌بینی می‌شود بیشینه سرعت وزش باد در نزدیکی ساحل به ۱۲ متر بر ثانیه (۴۳ کیلومتر بر ساعت) و در مناطق دور از ساحل به ۱۵ متر بر ثانیه (۵۴ کیلومتر بر ساعت) برسد. همچنین، ارتفاع موج در نزدیکی ساحل تا ۱.۱ متر و در دور از ساحل تا ۱.۲ متر افزایش خواهد یافت که بیشینه آن تا ۱.۹ متر نیز می‌رسد.

اثرات مخاطرات پیش‌بینی شده شامل غرق شدن شناگران، احتمال غرق شدن قایق‌ها و شناورهای تفریحی و همچنین اختلال در فعالیت‌های دریانوردی است.

سازمان هواشناسی با توجه به این شرایط شنا، قایقرانی و فعالیت‌های تفریحی در سواحل را ممنوع اعلام کرده است.

همچنین، انجام فعالیت‌های دریانوردی از جمله کشتیرانی و حمل و نقل دریایی توصیه نمی‌شود. دریانوردان و تمامی فعالان حوزه دریایی توصیه می‌شود ضمن رعایت کامل نکات ایمنی از هرگونه تردد غیرضروری در دریا خودداری کنند.                            

