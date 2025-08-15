به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی خانه موسیقی ایران، همت‌علی رضایی هنرمند پیشکسوت موسیقی مقامی لرستان، ملقب به پدر سرنانوازی ایران پنجشنبه (۲۳ مردادماه) به دلیل بیماری و کهولت سن در ۹۷ سالگی دارفانی را وداع گفت.

رضایی سال ۱۳۰۷ در شهرستان الشتر به دنیا آمد. او با بیش از نیم قرن فعالیت هنری به عنوان یکی از شاخص‌ترین چهره‌های موسیقی بومی لری و لکی شناخته شد و جوایز متعددی در جشنواره‌های موسیقی نواحی و رویدادهای ملی کسب کرد.

رضایی که از او به عنوان آخرین راوی سرنای لرستان یاد می‌شود، حافظ رپرتوار کهن آیین‌ها، بازی‌ها و حرکات موزون لکی و لری بود. او در دهه‌های گذشته در جشنواره‌های متعددی از جمله جشنواره موسیقی فجر، ضبط‌های پژوهشی موسیقی نواحی و حتی موسیقی فیلم «خون‌بس» حضور داشت.

نوای سرنای رضایی با قدرت، سونوریته ویژه و حال‌وهوای مقامی، یکی از صداهای ماندگار موسیقی ایران به شمار می‌آید؛ صدایی که نسل‌های آینده را به میراث موسیقایی زاگرس پیوند می‌دهد.

همت‌علی و شکرعلی رضایی سال ۱۳۹۶ در هجدهمین جشن خانه موسیقی ایران تجلیل شدند.

به گزارش ایلنا ، مراسم تشییع همت‌علی رضایی هنرمند مردمی پیش از ظهر امروز جمعه آغاز و پیکر این مرحوم در گلزار شهدای شهرستان سلسله به خاک سپرده شد.

