تداوم افزایش دما تا بالای ۵۰ درجه در خوزستان
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، استقرار توده هوای گرم طی امروز نیز سبب وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی خواهد شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه زاری بیان کرد: از اواخر وقت امروز تا اواسط هفته آینده (بویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریان گرم و مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی، مه رقیق و وقوع دمای احساسی بالاتر از ۵۰ درجه در سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و تا حدودی شمالی استان خواهند شد.

وی افزود: فردا و پس فردا با توجه به بالابودن شاخص‌های ناپایداری احتمال رشد ابر و رگبار‌های پراکنده همراه با رعدوبرق و تندباد لحظه‌ای در ارتفاعات استان وجود دارد.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۵۱ و بستان با دمای ۲۷.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۹.۳ و کمینه دمای ۳۰.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.

 

