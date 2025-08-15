استاندار ایلام؛
رکورد تاریخی تردد ۲۷۰ هزار زائر در یک روز از مهران/ خدمت رسانی بدون وقفه
استاندار ایلام در نشست مشترک با هیأت عراقی در پایانه مرزی مهران اعلام کرد: با وجود ثبت رکورد بیسابقه ۲۷۰ هزار تردد در یک شبانهروز، ترافیک زائران بدون هیچگونه اختلال مدیریت شد. به گفته او حجم اتوبوسهای مستقر در پایانه شهید رئیسی (برکت) با مجموع اتوبوسهای پایانههای پایتخت برابری میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی در نشست مشترک با هیأت عراقی در پایانه مرزی مهران گفت: با برنامهریزیهای منسجم میان دو کشور ایران و عراق، شاهد تردد روان زائران اربعین از مرز مهران هستیم.
وی ادامه داد: با وجود ثبت رکورد تاریخی ۲۷۰ هزار زائر در یک شبانهروز در مرز مهران، هیچ مشکلی در نحوه تردد ایجاد نشد و مدیریت صحنه به بهترین شکل انجام گرفت.
استاندار ایلام افزود: جابجایی زائران و حجم اتوبوسهای مستقر در پایانه (برکت) با مجموع تعداد اتوبوسهایی که در پایانههای تهران مسافرگیری میکنند برابر است و این بیانگر انسجام و هماهنگی کامل در عملیات حملونقل زائران است.
کرمی در پایان تأکید کرد: با توجه به حجم بالای تردد سالانه زوار از مرز مهران، جلسات مشترک و هماهنگیها باید در طول سال نیز ادامه یابد تا روند خدماترسانی به زائران هر چه بهتر انجام شود.