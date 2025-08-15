رکورد تاریخی تردد ۲۷۰ هزار زائر در یک روز از مهران/ خدمت رسانی بدون وقفه

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی در نشست مشترک با هیأت عراقی در پایانه مرزی مهران گفت: با برنامه‌ریزی‌های منسجم میان دو کشور ایران و عراق، شاهد تردد روان زائران اربعین از مرز مهران هستیم.

وی ادامه داد: با وجود ثبت رکورد تاریخی ۲۷۰ هزار زائر در یک شبانه‌روز در مرز مهران، هیچ مشکلی در نحوه تردد ایجاد نشد و مدیریت صحنه به بهترین شکل انجام گرفت.

استاندار ایلام افزود: جابجایی زائران و حجم اتوبوس‌های مستقر در پایانه (برکت) با مجموع تعداد اتوبوس‌‌هایی که در پایانه‌های تهران مسافرگیری می‌کنند برابر است و این بیانگر انسجام و هماهنگی کامل در عملیات حمل‌ونقل زائران است.

کرمی در پایان تأکید کرد: با توجه به حجم بالای تردد سالانه زوار از مرز مهران، جلسات مشترک و هماهنگی‌ها باید در طول سال نیز ادامه یابد تا روند خدمات‌رسانی به زائران هر چه بهتر انجام شود.

