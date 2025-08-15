آتش سوزی سیاه کوه ایلام مهار شد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام اعلام کرد که آتشسوزی منطقه «سیاهکوه» شهرستان چوار که به علت سهلانگاری گردشگران رخ داده بود، ساعتی پیش مهار شد.
به گزارش ایلنا از ایلام، یاسم خانمحمدیان که سقوط کنده های نیم سوز حاصل از آتش سوزی دیروز (چهارشنبه) باعث شعله ور شدن دوباره آتش در منطقه شد.
وی افزود که منطقه سیاه کوه دارای توپوگرافی خشن و شیبهای تند و مسیرهای سخت گذر است.
خانمحمدیان بیان کرد که این آتش سوزی با وجود کوشندگی نیروهای مستقر در منطقه، به علت سقوط کندههای نیمسوز به پایین دره ها چندین بار شعلهور شده بود، اما اکنون آتش مهار شده است.
وی یادآور شد: نیروها برای پایش و رصد آتش و جلوگیری از شعلهور شدن دوباره آتش ناشی از سقوط کندهها در محل خادثه حضور دارند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام از مردم خواست با توجه به گرمای هوا، خشکیدگی علفزارها و مراتع از روشن کردن آتش هنگام حضور در طبیعت خودداری کنند و در صورت روشن کردن آتش، پیش از ترک محل از خاموش بودن آن مطمئن شوند.
آتشسوزی متطقه کوهستانی و جنگلی سیاه کوه در شهرستان چوار عصر روز گذشته به علت بیاحتیاطی انسانی رخ داد و از دیروز تاکنون چندین بار شعلهور و مهار شده است.