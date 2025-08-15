خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر کشور در مهران:

مواکب مرزهای شش‌گانه فعال تا ۲۳ صفر/پایانه برکت به پایگاه دائمی زائران تبدیل می‌شود

علی‌اکبر پورچمشیدیان، قائم‌مقام وزیر و رییس ستاد مرکزی اربعین، با اشاره به تحولات اساسی در زیرساخت‌های مرزهای کشور اعلام کرد پایانه شهید رئیسی (برکت) به‌صورت دائمی در تمام سال خدمات‌رسان زائران خواهد بود و بخش مهمی از مشکلات جاده‌ای تا اربعین آینده برطرف می‌شود.

به گزارش ایلنا از ایلام، علی اکبر پور جمشیدیان روز جمعه در نشست با جمعی از رسانه‌های استان اظهار داشت: از همه رسانه‌ها قدردانی داریم اربعین در صدر خبرهای کشور بود.

وی افزود: زیرساخت مرزهای کشور متحول شده و تغییرات اساسی در این حوزه صورت گرفته است. تا اربعین سال آینده بخش اعظمی از مشکلات جاده‌ها را برطرف خواهیم کرد.

پوچمشیدیان ادامه داد: یک روز بعد از اربعین، اما ترافیک در محورهای مواصلاتی استان ایلام و داخل شهر مهران همچنان روان است.

وی با بیان اینکه برکت بزرگترین پایانه‌ کشور و یکی از بزرگترین پایانه‌های خاورمیانه است، گفت: برنامه داریم پایانه شهید رئیسی (برکت) بطور دائم در تمام سال به زوار خدمات‌رسانی کند‌.

رییس ستاد مرکزی اربعین عنوان کرد: ایلام همواره در اربعین پشتیاز است و خادمی زوار یک افتخار بزرگ برای مردم این استان است.

قائم مقام وزیر و معاون امنیتی و انتظامی و رییس ستاد مرکزی اربعین تصریح کرد: اربعین یک ظرفیت جهانی برای ایلام پرافتخار است.انشاالله طی سال‌های آینده هم اربعین باشکوه برگزار شود.

وی اضافه کرد: در برگزاری اربعین و در خدمات‌رسانی به زوار پیشی گرفتن از یکدیگر مجاز است و هر کس علاقمند است بیشترین خدمات را به زائران ارایه می‌دهد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
