به گزارش ایلنا از البرز، مهدی کیان شامگاه پنجشنبه گفت: این آتش‌سوزی که حدود ۸ هکتار از عرصه‌های طبیعی را در بر گرفته بود، با حضور سریع نیروهای امدادی و همکاری آتش‌نشانی شهرداری طالقان و دهیاری زیدشت، بدون خسارت جانی مهار شد.

وی علت وقوع حادثه را بی‌احتیاطی برخی گردشگران عنوان کرد و افزود: از همه شهروندان و مسافران انتظار داریم با مسئولیت‌پذیری بیشتری از پوشش گیاهی منطقه حفاظت کنند، چرا که این سرمایه طبیعی برای امروز و آینده همگان ضروری است.

فرماندار طالقان با قدردانی از عوامل مشارکت‌کننده در عملیات اطفا تأکید کرد: حفظ محیط‌زیست وظیفه‌ای همگانی است و همه باید برای سالم و ایمن نگه داشتن طبیعت این منطقه برای نسل‌های آینده تلاش کنند.

