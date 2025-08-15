خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی ۸ هکتار از عرصه‌های طالقان مهار شد

فرماندار شهرستان طالقان از مهار کامل آتش‌سوزی در محدوده تحت حفاظت سد این شهرستان در شب گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، مهدی کیان شامگاه پنجشنبه گفت: این آتش‌سوزی که حدود ۸ هکتار از عرصه‌های طبیعی را در بر گرفته بود، با حضور سریع نیروهای امدادی و همکاری آتش‌نشانی شهرداری طالقان و دهیاری زیدشت، بدون خسارت جانی مهار شد.

وی علت وقوع حادثه را بی‌احتیاطی برخی گردشگران عنوان کرد و افزود: از همه شهروندان و مسافران انتظار داریم با مسئولیت‌پذیری بیشتری از پوشش گیاهی منطقه حفاظت کنند، چرا که این سرمایه طبیعی برای امروز و آینده همگان ضروری است.

فرماندار طالقان با قدردانی از عوامل مشارکت‌کننده در عملیات اطفا تأکید کرد: حفظ محیط‌زیست وظیفه‌ای همگانی است و همه باید برای سالم و ایمن نگه داشتن طبیعت این منطقه برای نسل‌های آینده تلاش کنند.

