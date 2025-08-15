دستگیری قاتل مسافرکش گرگانی کمتر از ۱۲ ساعت توسط پلیس

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ امیر حسام گفت: مفقودی کارمند یکی از ادارات استان گلستان به پلیس آگاهی گزارش شد و پس از اعلام مفقودی، پیگیری‌های ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی استان در خصوص این پرونده آغاز شد.

وی گفت: با اشراف اطلاعاتی و در بررسی‌های فنی و تحقیقات تخصصی پلیس، قاتل شناسایی، دستگیر و در تحقیقات تکمیلی به قتل اعتراف کرد. قاتل انگیزه قتل را خصومت شخصی عنوان کرد که با نقشه قبلی به عنوان مسافر سوار خودروی مقتول شده و فرد را در یکی از جنگل‌های استان به قتل رسانده است.

وی خاطر نشان کرد: جسد مقتول کشف و به پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات تکمیلی پرونده نیز در جریان است.

انتهای پیام/