دستگیری قاتل مسافرکش گرگانی کمتر از ۱۲ ساعت توسط پلیس

دستگیری قاتل مسافرکش گرگانی کمتر از ۱۲ ساعت توسط پلیس
رییس پلیس آگاهی گلستان از دستگیری قاتل مسافرکش گرگانی در کمتر از ۱۲ ساعت پس از اعلام مفقودی این راننده جوان توسط پلیس آگاهی خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ امیر حسام گفت: مفقودی کارمند یکی از ادارات استان گلستان به پلیس آگاهی گزارش شد و پس از اعلام مفقودی، پیگیری‌های ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی استان در خصوص این پرونده آغاز شد. 

وی گفت: با اشراف اطلاعاتی و در بررسی‌های فنی و تحقیقات تخصصی پلیس، قاتل شناسایی، دستگیر و در تحقیقات تکمیلی به قتل اعتراف کرد. قاتل انگیزه قتل را خصومت شخصی عنوان کرد که با نقشه قبلی به عنوان مسافر سوار خودروی مقتول شده و فرد را در یکی از جنگل‌های استان به قتل رسانده است. 

وی خاطر نشان کرد: جسد مقتول کشف و به پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات تکمیلی پرونده نیز در جریان است.

