مهار حریق در دانشگاه صنعتی اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت الله کارگران، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی‌شهر اظهار کرد: حریق دپوی شاخ و برگ خشک شده در دانشگاه صنعتی به ستاد فرماندهی این سازمان گزارش شد.

وی افزود: سریعا مأموران امدادی با اطفائیه‌های سنگین از ایستگاه‌های عملیاتی ۱، ۲ و۳ سازمان آتش‌نشانی خمینی‌شهر و یک ایستگاه از آتش‌نشانی اصفهان به محل حادثه اعزام و در کمترین زمان ممکن حریق را اطفا کردند.

کارگران بیان کرد: آتش‌نشانان جهت پاکسازی محل بیش از سه ساعت مشغول به فعالیت بودند و بیش از ۷۰ هزار لیتر آب مصرف شد.

