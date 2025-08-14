مهار حریق در دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینیشهر از وقوع حریق سنگین ضایعات در دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت الله کارگران، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینیشهر اظهار کرد: حریق دپوی شاخ و برگ خشک شده در دانشگاه صنعتی به ستاد فرماندهی این سازمان گزارش شد.
وی افزود: سریعا مأموران امدادی با اطفائیههای سنگین از ایستگاههای عملیاتی ۱، ۲ و۳ سازمان آتشنشانی خمینیشهر و یک ایستگاه از آتشنشانی اصفهان به محل حادثه اعزام و در کمترین زمان ممکن حریق را اطفا کردند.
کارگران بیان کرد: آتشنشانان جهت پاکسازی محل بیش از سه ساعت مشغول به فعالیت بودند و بیش از ۷۰ هزار لیتر آب مصرف شد.