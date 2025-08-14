خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون امنیتی وزیر کشور:

۵۰ درصد بازگشت زائران اربعین از مرز مهران / ۲/۸۰۰ میلیون نفر وارد کشور شدند

۵۰ درصد بازگشت زائران اربعین از مرز مهران / ۲/۸۰۰ میلیون نفر وارد کشور شدند
کد خبر : 1673834
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار زائر از مرزهای کشور وارد شده‌اند که نیمی از این جمعیت مرز مهران را برای بازگشت انتخاب کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا  از  ایلام، علی  اکبر پورجمشیدیان   شامگاه پنج‌شنبه ، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و خادمین در مرز مهران برای خدمت‌رسانی به زائران خبر داد.

وی با قدردانی از تلاش‌های استاندار ایلام اظهار داشت: در حال حاضر بیشترین حجم تردد زائران از مرز مهران صورت می‌گیرد و بخش قابل توجهی از زائران امام حسین(ع) این مرز را برای بازگشت به کشور انتخاب کرده‌اند. به گفته او، علی‌رغم گرمای شدید هوا و ازدحام جمعیت، خادمین حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند.

پورجمشیدیان با اشاره به آخرین وضعیت تأمین وسایل نقلیه برای بازگشت زائران افزود: در همه مرزهای کشور تعداد کافی اتوبوس برای انتقال پیش‌بینی شده و ذخیره قابل توجهی از اتوبوس‌های شهری نیز در مرز مهران و سایر مرزها مستقر است تا روند انتقال زائران به شهرهای مقصد با سرعت و نظم انجام شود.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۶۲۰ هزار نفر از کشور خارج شده‌اند و بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر نیز از مرزها وارد کشور شده‌اند که نزدیک به ۵۰ درصد این جمعیت از طریق مرز مهران به کشور بازگشته‌اند. این موضوع اهمیت ویژه و حجم بالای تردد در مرز مهران را نشان می‌دهد.

معاون وزیر کشور با تأکید بر حضور میدانی مسئولان کمیته‌های مختلف ستاد اربعین در مرز مهران خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و خدماتی در کنار مردم استان‌های مرزی و شهر مهران با روحیه‌ای جهادی در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور