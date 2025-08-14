۵۰ درصد بازگشت زائران اربعین از مرز مهران / ۲/۸۰۰ میلیون نفر وارد کشور شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، علی اکبر پورجمشیدیان شامگاه پنج‌شنبه ، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و خادمین در مرز مهران برای خدمت‌رسانی به زائران خبر داد.

وی با قدردانی از تلاش‌های استاندار ایلام اظهار داشت: در حال حاضر بیشترین حجم تردد زائران از مرز مهران صورت می‌گیرد و بخش قابل توجهی از زائران امام حسین(ع) این مرز را برای بازگشت به کشور انتخاب کرده‌اند. به گفته او، علی‌رغم گرمای شدید هوا و ازدحام جمعیت، خادمین حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند.

پورجمشیدیان با اشاره به آخرین وضعیت تأمین وسایل نقلیه برای بازگشت زائران افزود: در همه مرزهای کشور تعداد کافی اتوبوس برای انتقال پیش‌بینی شده و ذخیره قابل توجهی از اتوبوس‌های شهری نیز در مرز مهران و سایر مرزها مستقر است تا روند انتقال زائران به شهرهای مقصد با سرعت و نظم انجام شود.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۶۲۰ هزار نفر از کشور خارج شده‌اند و بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر نیز از مرزها وارد کشور شده‌اند که نزدیک به ۵۰ درصد این جمعیت از طریق مرز مهران به کشور بازگشته‌اند. این موضوع اهمیت ویژه و حجم بالای تردد در مرز مهران را نشان می‌دهد.

معاون وزیر کشور با تأکید بر حضور میدانی مسئولان کمیته‌های مختلف ستاد اربعین در مرز مهران خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و خدماتی در کنار مردم استان‌های مرزی و شهر مهران با روحیه‌ای جهادی در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

انتهای پیام/