خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اقدام فوری برای آرام‌سازی اعتراضات انتقال آب اعلا؛

ورود میدانی معاون سیاسی استانداری خوزستان /تشکیل جلسه‌ی فوری در استانداری

ورود میدانی معاون سیاسی استانداری خوزستان /تشکیل جلسه‌ی فوری در استانداری
کد خبر : 1673815
لینک کوتاه کپی شد.

در پی اوج‌گیری نارضایتی‌های مردمی از طرح انتقال آب رودخانه اعلا، فضل‌الله پور معاون سیاسی استانداری خوزستان با اقدامی فوری، معاون سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد را برای بازدید میدانی مشترک دعوت کرد.

فضل‌الله پور در این خصوص به ایلنا گفت: در پی شدت گرفتن نارضایتی‌های اجتماعی پیرامون طرح انتقال آب از سرشاخه‌های رودخانه اعلا، یکی از منابع اصلی رود منگشت، ظهر امروز با اقدامی فوری، معاون سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد را به بازدید مشترک از محل پروژه دعوت کردم.

وی افزود: این بازدید که در محل سرچشمه انجام شد، فرصتی برای گفت‌وگو مستقیم با مردم و بررسی ابعاد گوناگون طرح، از جمله پیامدهای اجتماعی، زیست‌محیطی و کشاورزی آن فراهم آورد. دو طرف نیز در این بازدید بر لزوم ارزیابی دقیق پیوست‌های اجتماعی پروژه و سنجش اثرات آن بر زندگی مردم منطقه تأکید نمودیم.

معاون سیاسی استانداری خوزستان، در پایان بیان داشت: براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، فردا (جمعه) جلسه‌ای فوق‌العاده به ریاست استاندار خوزستان و با حضور نمایندگان شهرستان‌های ایذه، باغملک و رامهرمز، همچنین کارشناسان حوزه آب و برق استان برگزار خواهد شد تا نتایج بررسی‌های میدانی و ارزیابی کارشناسی جمع‌بندی شده و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

به گزارش ایلنا، اقدام هماهنگ و سریع فضل‌الله پور، نشان‌دهنده پیگیری جدی او برای مدیریت یکی از حساس‌ترین چالش‌های این روزهای خوزستان است، موضوعی که روز گذشته نیز کسب تماس‌های مکرر شهروندان شمال استان با ایلنا، پیگیری شده بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور