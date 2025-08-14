فضل‌الله پور در این خصوص به ایلنا گفت: در پی شدت گرفتن نارضایتی‌های اجتماعی پیرامون طرح انتقال آب از سرشاخه‌های رودخانه اعلا، یکی از منابع اصلی رود منگشت، ظهر امروز با اقدامی فوری، معاون سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد را به بازدید مشترک از محل پروژه دعوت کردم.

وی افزود: این بازدید که در محل سرچشمه انجام شد، فرصتی برای گفت‌وگو مستقیم با مردم و بررسی ابعاد گوناگون طرح، از جمله پیامدهای اجتماعی، زیست‌محیطی و کشاورزی آن فراهم آورد. دو طرف نیز در این بازدید بر لزوم ارزیابی دقیق پیوست‌های اجتماعی پروژه و سنجش اثرات آن بر زندگی مردم منطقه تأکید نمودیم.

معاون سیاسی استانداری خوزستان، در پایان بیان داشت: براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، فردا (جمعه) جلسه‌ای فوق‌العاده به ریاست استاندار خوزستان و با حضور نمایندگان شهرستان‌های ایذه، باغملک و رامهرمز، همچنین کارشناسان حوزه آب و برق استان برگزار خواهد شد تا نتایج بررسی‌های میدانی و ارزیابی کارشناسی جمع‌بندی شده و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

به گزارش ایلنا، اقدام هماهنگ و سریع فضل‌الله پور، نشان‌دهنده پیگیری جدی او برای مدیریت یکی از حساس‌ترین چالش‌های این روزهای خوزستان است، موضوعی که روز گذشته نیز کسب تماس‌های مکرر شهروندان شمال استان با ایلنا، پیگیری شده بود.

انتهای پیام/