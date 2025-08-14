رئیس اورژانس استان قزوین خبر داد؛
واژگونی خودرو با یک کشته و یک مصدوم در محور ساوه-بویینزهرا
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین از وقوع سانحه رانندگی در محور ساوه به بوئینزهرا خبر داد که منجر به فوت یکی از سرنشینان و مصدومیت یک نفر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی در تشریح این خبر گفت: ساعت 14:42 روز پنجشنبه 23 مردادماه و در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در محور ساوه به سمت بوئینزهرا و در محدوده آراسنج بلافاصله عوامل اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
وی اضافه کرد: در این حادثه متأسفانه یکی از سرنشینان خودرو که یک آقا از اتباع کشور عراق بود، در محل جان باخت و یک خانم که او نیز تبعه عراق بود، مصدوم شد.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و فوریتهای پزشکی استان قزوین ادامه داد: مصدوم این حادثه پس از دریافت خدمات درمانی توسط کارشناسان اورژانس پایگاه بوئین زهرای جادهای، با هماهنگی انجامشده به بیمارستان امیرالمؤمنین بوئین زهرا منتقل شد.