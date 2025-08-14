آمادگی کامل مرزهای شلمچه و چذابه برای اربعین / معاون وزیر کشور: صبوری زائران ضامن برگزاری بدون مشکل مراسم
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور اعلام کرد که امکانات و خدمات مورد نیاز در مرزهای شلمچه و چذابه بهطور کامل فراهم است و این گذرگاهها شرایط بهتری نسبت به مرز مهران دارند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، علیاکبر پورجمشیدیان، امروز در جریان بازدید از روند تردد و خدمترسانی به زائران اربعین حسینی در مرز چذابه، از آمادگی کامل امکانات و خدمات در این مرز و همچنین شلمچه خبر داد.
وی ضمن قدردانی از صبر و همکاری مردم، با اشاره به ازدحام روزهای اخیر در مرز مهران، گفت: مرزهای چذابه، شلمچه و خسروی از شرایط بهتری برخوردارند و زائران، بهویژه آنهایی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنند، میتوانند با انتخاب این مسیرها بدون معطلی سفر خود را ادامه دهند.
پورجمشیدیان از زائرانی که قصد بازگشت از مرز مهران را دارند خواست تا با صبوری منتظر بازگشت ناوگان حملونقل عمومی باشند، چرا که این روند به زمان نیاز دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که با همراهی و همدلی مردم، مراسم اربعین حسینی همچون سالهای گذشته بهخوبی و بدون مشکل برگزار شود.