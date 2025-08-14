خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی دولت در ایلام:

اقدامات لجستیکی مرز مهران نشان‌دهنده توانمندی های ایران است

اقدامات لجستیکی مرز مهران نشان‌دهنده توانمندی های ایران است
کد خبر : 1673724
لینک کوتاه کپی شد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست ستاد ویژه اربعین در مهران تأکید کرد که اقدامات گسترده لجستیکی و امنیتی در مرز مهران، تسهیل تردد زوار را ممکن کرده و شایسته قدردانی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، فاطمه مهاجرانی در نشست ستاد ویژه اربعین در مهران اظهار داشت: اقداماتی که در مرز مهران در حوزه لجستیکی برای تسهیل تردد زوار انجام شده، اگر در بلندگوهای جهان گفته شود، توانایی‌های ما بیش از پیش آشکار خواهد شد.

وی افزود که استاندار ایلام با تجربه سال‌های گذشته در ستادهای اربعین، با اقدامات مؤثر، زمینه تردد آسان زوار را فراهم کرده و این عملکرد جای قدردانی دارد.

سخنگوی دولت همچنین خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های دولت امنیت زوار است و اقدامات استان ایلام در این زمینه قابل تقدیر است.

مهاجرانی تأکید کرد که اقتصاد مردم باید همواره مدنظر باشد و از ظرفیت گردشگری مذهبی برای تقویت اقتصاد بهره گرفته شود. وی یادآور شد که بخشی از تفویض اختیار رئیس‌جمهور به استانداران مربوط به حوزه اقتصاد مرزهاست و ناترازی‌های انرژی نیز نیازمند تأمین اعتبار و همراهی مردم است.

وی با اشاره به حضور در مسیر گفت: در مسیر که آمدم، شرمنده تلاش‌های پاکبان زحمتکش شدم.

سخنگوی دولت در ادامه از پیگیری موضوع راه‌آهن ایلام با وزیر راه خبر داد و تأکید کرد که استان باید با توجه به تردد حدود ۸ میلیون زائر از مرز مهران، برای گردشگری پایدار مذهبی برنامه‌ریزی کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور