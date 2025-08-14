به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، فاطمه مهاجرانی در نشست ستاد ویژه اربعین در مهران اظهار داشت: اقداماتی که در مرز مهران در حوزه لجستیکی برای تسهیل تردد زوار انجام شده، اگر در بلندگوهای جهان گفته شود، توانایی‌های ما بیش از پیش آشکار خواهد شد.

وی افزود که استاندار ایلام با تجربه سال‌های گذشته در ستادهای اربعین، با اقدامات مؤثر، زمینه تردد آسان زوار را فراهم کرده و این عملکرد جای قدردانی دارد.

سخنگوی دولت همچنین خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های دولت امنیت زوار است و اقدامات استان ایلام در این زمینه قابل تقدیر است.

مهاجرانی تأکید کرد که اقتصاد مردم باید همواره مدنظر باشد و از ظرفیت گردشگری مذهبی برای تقویت اقتصاد بهره گرفته شود. وی یادآور شد که بخشی از تفویض اختیار رئیس‌جمهور به استانداران مربوط به حوزه اقتصاد مرزهاست و ناترازی‌های انرژی نیز نیازمند تأمین اعتبار و همراهی مردم است.

وی با اشاره به حضور در مسیر گفت: در مسیر که آمدم، شرمنده تلاش‌های پاکبان زحمتکش شدم.

سخنگوی دولت در ادامه از پیگیری موضوع راه‌آهن ایلام با وزیر راه خبر داد و تأکید کرد که استان باید با توجه به تردد حدود ۸ میلیون زائر از مرز مهران، برای گردشگری پایدار مذهبی برنامه‌ریزی کند.

