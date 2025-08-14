برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین در شیراز

به گزارش ایلنا، شرکت‌کنندگان، مشتمل از اقشار مختلف، از پیر و جوان، مرد و زن، با چشمانی اشک‌بار و قلب‌هایی سرشار از عشق، مسیر را از میدان امام حسین(ع) تا حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) پیمودند.

شرکت‌کنندگان که از اقشار مختلف جامعه بودند، با پای پیاده و در حالی که پرچم‌ها و بیرق‌های یا حسین را حمل می‌کردند، فضای شهر را آکنده از عطر عزاداری و عشق به امام حسین کردند.

نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و ذکر مصائب کربلا در طول مسیر، حال‌وهوایی ویژه به این اجتماع بخشید.

