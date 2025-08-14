برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین در شیراز
آیین پرشور راهپیمایی «جاماندگان» یا «دلدادگان» اربعین حسینی امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد در شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، شرکتکنندگان، مشتمل از اقشار مختلف، از پیر و جوان، مرد و زن، با چشمانی اشکبار و قلبهایی سرشار از عشق، مسیر را از میدان امام حسین(ع) تا حرم مطهر حضرت احمدبنموسی شاهچراغ(ع) پیمودند.
شرکتکنندگان که از اقشار مختلف جامعه بودند، با پای پیاده و در حالی که پرچمها و بیرقهای یا حسین را حمل میکردند، فضای شهر را آکنده از عطر عزاداری و عشق به امام حسین کردند.
نوحهخوانی، سینهزنی و ذکر مصائب کربلا در طول مسیر، حالوهوایی ویژه به این اجتماع بخشید.