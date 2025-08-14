توقف تولید و  موج بیکاری شدید کارگران پیامدهای  قطعی مکرر برق است

روح الله تجری با حضور در خبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: در سال‌های اخیر تنها در فصل تابستان شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی قطعی برق را تجربه می‌کردند ولی طی یک سال اخیر برق در بخش خانگی، تولیدی و صنعتی به صورت مکرر قطع می‌شود.

وی تصریح کرد: در این شرایط واحد‌های تولیدی و صنعتی به‌طور متوسط نهایتا ۱۵ روز در ماه فعالیت می‌کنند و قطعی برق خسارت‌های جبران‌ناپذیری به آن‌ها تحمیل کرده است. کمبود انرژی عامل مهمی در ایجاد تورم و بی‌ثباتی ارزی است.

وی تصریح کرد: امنیت اندک شغلی کارگران با قطع مکرر برق بدتر از گذشته شده است و از ابتدای سالجاری تاکنون در گلستان تعداد زیادی از کارگران در کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی تعدیل نیرو شدند. بها بیمه افزایش داشته است و تعداد کارگران بیمه شده نسبت مشابه سال گذشته کمتر شده است. این دومورد باعث اخراج کارگران در گلستان شده است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور گفت: در حال حاضر تولید کشور با بن‌بست مواجه شده و تبعات آن در بازار ارز، اشتغال و سرمایه‌گذاری به‌شدت نمایان شده است. دولت به کارخانجات پیشنهاد می‌کند که کمبود برق کارخانجات و واحد‌های تولیدی خود را از ژنراتورهای دیزلی تامین کنند. اما کسانی که ژنراتورهای دیزلی گرفته‌اند حتی تأمین سوخت هم برای این ژنراتورها با مشکل مواجه شده اند.

وی یادآور شد: با شناسایی علل اصلی و اجرای راهکارهای مناسب، می‌توان به بهبود وضعیت انرژی کمک کرد و از آسیب‌های بیشتر به صنایع جلوگیری کرد.

