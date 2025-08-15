در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
بانوان نقش مهمی در توسعه جامعه و بویژه در بخش اقتصادی دارند
عضو هئیت مدیره کانون زنان بازرگان گلستان گفت: بانوان بازوان توسعه کشور هستند و باید حمایتهای قانونی از امور زنان در بخش اقتصادی انجام شود. فعالیت زنان در عرصه تجارت زمینهساز ارزآوری برای کشور است و مسئولین مشکلات پیش روی زنان کارفرین را بردارند.
هانیه فیاض با حضور در خبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: یکی از شاخصههای توسعه پایدار، مشارکت بانوان در بخشهای اقتصادی است و با ورود زنان به عرصه تجارت، میزان تولید و خدمات در جامعه افزایش مییابد. افزایش مشارکت زنان در تجارت، به کاهش شکاف جنسیتی در جامعه کمک میکند.
وی ادامه داد: نقش زنان در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی جامعه بسیار حیاتی است و در دو دهه اخیر نقش زنان در فعالیتهای اقتصادی به مرور افزایش یافته است.
فیاض افزود: کانون زنان بازرگان یک سازمان غیردولتی است و این کانون در گلستان در طی سالهای اخیر تلاش کرده با برگزاری رویدادها، کارگاهها و دورههای آموزشی به توانمندی آنها بیافزایید. ایجاد شبکهسازی ملی و استانی، گسترش ارتباطات در سطح بینالمللی و توانمندسازی بانوان عضو از جمله اهداف کانون زنان بازرگان استان است.
وی ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادی زنان بسیار پایینتر از مردان است و مسئولین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در گلستان افزایش دهند. زنان کارآفرین قلب تپنده جامعه هستند و بانوان نقش مهمی در توسعه جامعه و بویژه در بخش اقتصادی دارند.
وی گفت: زنان همواره در اقتصاد تاثیر گذار بودهاند اما متاسفانه تاکنون خیلی نگاه جدی به این بخش نشده است. دولت چهاردهم در توانمندسازی زنان نقش بسیار مهمی دارد و مسئولین امر میتوانند با تسهیل در قوانین حضور زنان را در عرصههای اقتصادی بیشتر کنند.