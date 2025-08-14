در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
۷۰ درصد تولید برنج گلستان از نوع فجر است
مدیرکل تعاون روستایی گلستان گفت: ۷۰ درصد تولید برنج گلستان از نوع فجر است و در سال گذشته بیش از ۱۷۳ میلیارد تومان تسهیلات یارانهای به شبکه تعاون روستایی استان اختصاص یافته است. شبکه تعاون روستایی استان با ۱۳۰ هزار عضو در قالب ۳۰۰ تشکل بخش کشاورزی فعالیت میکند.
محمد رضا جامی با حضور در خبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: در حال حاضر با بانکهای کشاورزی و توسعه تعاون همکاری داریم و بانکهای بخش خصوصی نیز برای تأمین منابع مالی به ما پیوسته اند.
وی ادامه داد: با پیگیریهای انجام شده ۹۶ درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است و بقیه مطالبات آنان نیز تا ده روز آینده به حساب آنان واریز خواهد شد. زمانی که ما به کشاورزان اعلام میکنیم محصولی را از آنها میخریم نگران پرداخت محصولات خود نیستند.
جامی تصریح کرد: ۲۵ میلیاردتومان گوجهفرنگی برای حمایت از تولیدکنندگان از کشاورزان گلستانی خرید کردیم و قیمت خرید این محصول به شش هزار و پانصد تومان رساندهایم. درحال حاضر گوجه فرنگی در سردخانههای استان نگهداری میشود و برای عرضه در تنظیم بازار کاملا آماده است.
وی افزود: شبکه تعاون روستایی استان با ۱۳۰ هزار عضو در قالب ۳۰۰ تشکل بخش کشاورزی فعالیت میکند. در هفته دولت یک کارخانه شالیکوبی تعاون روستایی افتتاح خواهد شد و هم اکنون در استان سه کارخانه شالیکوبی تعاون روستایی فعالیت میکنند.
وی تصریح کرد: ۳۷۰۰ هکتار عرصههای کشاورزی در اختیار تعاونیها است که قابلیت ایجاد پایانه صادراتی در این عرصهها وجود داردکه تلاش میکنیم سرمایهگذار را از طریق اتحادیههای ملی و سازمان مرکزی هرچه سریعتر جذب کنیم. درسال ۱۴۰۳ تعاون روستایی استان ۲۰۵ میلیارد تومان خرید محصولات کشاورزی انجام داده است.