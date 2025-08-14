خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی دولت تاکید کرد؛

گردشگری مذهبی، فرصتی برای توسعه ایلام

گردشگری مذهبی، فرصتی برای توسعه ایلام
کد خبر : 1673581
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت در سفر به ایلام با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری مذهبی این استان گفت: پیاده‌روی اربعین و خدمت به زائران، نعمتی الهی و فرصتی ارزشمند برای رونق اقتصاد مردم است.

 به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام،  فاطمه مهاجرانی   در جریان سفر خود به این استان و در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در ایلام اظهار کرد: خدمت به زائران امام حسین(ع) یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است و توفیقی است که همه ما آرزوی آن را داریم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه ایلام در حوزه گردشگری مذهبی افزود: باید از این فرصت معنوی برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در میان مردم استفاده شود. ایلام استانی غنی از منابع طبیعی و دارای مردمانی شریف است که در طول سال‌های گذشته همواره با میزبانی شایسته از زوار اربعین حسینی خوش درخشیده‌اند.

مهاجرانی با بیان اینکه احیای پیاده‌روی اربعین، چهره ایلام را به‌خوبی در سطح کشور معرفی کرده است، تصریح کرد: این رویداد عظیم علاوه بر معنویت، ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی بسیاری برای استان به همراه دارد که باید به بهترین شکل مدیریت و بهره‌برداری شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور