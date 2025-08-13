خبرگزاری کار ایران
طلاهای سرقتی در گلستان به صاحب اصلی بازگردانده شد

طلاهای سرقتی در گلستان به صاحب اصلی بازگردانده شد
رئیس پلیس آگاهی گلستان گفت: با تلاش شبانه‌روزی و هوشمندی مأموران و کارآگاهان پلیس آگاهی، پرونده سرقت طلافروشی گرگان در کمترین زمان به نتیجه رسید و سارقان دستگیر شدند.

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ کارآگاه امیر حسام اظهار داشت: بدنبال وقوع سرقت از یک طلافروشی در گرگان و با توجه به اهمیت موضوع، رسیدگی به جزئیات پرونده سرقت در دستور کار تیمی ویژه از ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت. 

وی با بیان اینکه سارقان از ضعف ایمنی واحد طلافروشی برای انجام سرقت استفاده و برابر اعلام مالباخته مقادیری طلا را سرقت کرده بودند، افزود: پس از چند شبانه روز تلاش بی‌وقفه و بهره گیری از روش‌های خاص پلیسی، سرانجام کارآگاهان پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه دو سارق اصلی این پرونده را شناسایی و طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه آنان را دستگیر کنند. 

رئیس پلیس آگاهی گلستان با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان طلا‌های سرقتی کشف و تحویل مالباخته شد، خاطر نشان کرد: در این عملیات ۲ نفر دیگر نیز دستگیر شدند.

 

