مدیرکل کار استان مرکزی در نشست با خبرنگاران عنوان کرد:
کاهش حقوقهای معوق کارگران نشانهای از بهبود فضای کسبوکار
با تمام توان در مسیر صیانت از حقوق نیروی کار گام برداشتهایم
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از کاهش بیش از 50 درصدی حقوقهای معوق کارگران این استان خبر داد و گفت: تعداد کارگران دارای حقوق معوق استان از 112 نفر در تیر ماه سال گذشته به 54 نفر در تیر ماه سال جاری کاهش یافته که نشاندهنده کاهش 51.8 درصدی است.
به گزارش ایلنا، مختار احمدی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: همچنین تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی دارای مطالبات معوق نیز از 7 واحد به 3 واحد رسیده که کاهش 57.1 درصدی را در پی داشته است. با همدلی و پیگیری مستمر، مطالبات کارگران به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
وی ادامه داد: این موفقیت حاصل تلاشهای هماهنگ میان دستگاههای اجرایی، کارفرمایان و نمایندگان کارگری و نتیجه برنامهریزی دقیق، نظارتهای مستمر و تعامل سازنده با شرکای اجتماعی بوده است. با تمام توان در مسیر صیانت از حقوق نیروی کار و پایداری تولید گام برداشتهایم و این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: کاهش حقوقهای معوق، نه تنها نشانهای از بهبود فضای کسبوکار در استان است، بلکه امیدی تازه برای کارگران و خانوادههای آنان به شمار میرود. امیدی که با استمرار همدلی و تدبیر، میتواند به شکوفایی بیشتر تولید و اشتغال منجر شود.
احمدی با اشاره به برنامههای آینده ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: در کنار رسیدگی به مطالبات باقیمانده، اقدامات پیشگیرانهای نیز در دستور کار قرار گرفته تا از ایجاد حقوقهای معوق جدید جلوگیری شود. هدف این است که هیچ کارگری در استان مرکزی دغدغه پرداخت حقوق نداشته باشد.