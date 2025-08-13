به گزارش ایلنا، مختار احمدی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: همچنین تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی دارای مطالبات معوق نیز از 7 واحد به 3 واحد رسیده که کاهش 57.1 درصدی را در پی داشته است. با همدلی و پیگیری مستمر، مطالبات کارگران به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

وی ادامه داد: این موفقیت حاصل تلاش‌های هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان و نمایندگان کارگری و نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، نظارت‌های مستمر و تعامل سازنده با شرکای اجتماعی بوده است. با تمام توان در مسیر صیانت از حقوق نیروی کار و پایداری تولید گام برداشته‌ایم و این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: کاهش حقوق‌های معوق، نه تنها نشانه‌ای از بهبود فضای کسب‌وکار در استان است، بلکه امیدی تازه برای کارگران و خانواده‌های آنان به شمار می‌رود. امیدی که با استمرار همدلی و تدبیر، می‌تواند به شکوفایی بیشتر تولید و اشتغال منجر شود.

احمدی با اشاره به برنامه‌های آینده اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: در کنار رسیدگی به مطالبات باقی‌مانده، اقدامات پیشگیرانه‌ای نیز در دستور کار قرار گرفته تا از ایجاد حقوق‌های معوق جدید جلوگیری شود. هدف این است که هیچ کارگری در استان مرکزی دغدغه پرداخت حقوق نداشته باشد.

