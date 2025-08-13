به گزارش ایلنا، شاهرخ جابری در نشست صمیمی به مناسبت روز خبرنگار در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رسالت خبرنگار روشنگری و آگاه سازی در جامعه است، اظهار داشت: ایجاد امید و شادی آفرینی بسیار مهم است زیرا دشمنان بیشتر سعی می کنند تلخی ها را به ما القا کنند. البته بهتر است خبرنگاران اخباری که ممکن است موجب تشویش اذهان عمومی شود و حساسیت ایجاد کند از قبل با دادگستری هماهنگ باشند زیرا ممکن است از دید قانون انتشار مطلب با مشکل روبرو باشد.

جابری ادامه داد: مطالعه کلی نسبت به قوانین منجر می شود که مشکلات کمتر شود. خبرنگاران سعی کنند در بحث انتشار اخبار جنایی و سیاسی با دقت بیشتری رفتار کنند زیرا برخی اخبار تنش زا هستند و تبعات دارند.

رئیس دادگستری لارستان با اظهار اینکه مشکلات زیاد است اما باید به سمت ایجاد امید و شادی آفرینی در بین مردم حرکت کرد، افزود: در بحث حقوق عامه وظیفه ما و دادستانی این است که از حقوق مردم دفاع کنیم.

جابری بیان داشت: در بحث حفاظت از محیط زیست به دلیل کم آبی و اقلیم منطقه و همچنین حضور شکارچیان غیرمجاز با مشکلاتی مواجه هستیم. از طرفی تعداد کم ضابطین محیط زیست و کمبود تجهیزات آنان در کنار قوانینی که سختگیری زیادی در مقابل شکارچیان ندارد باعث شده بازدارندگی برای شکارچی ایجاد نشود.

جابری در خصوص پرونده قتل شهر بیرم نیز گفت: مراحل قانونی این پرونده طی شده و به زودی اعدام خاطیان در ملأ عام صورت خواهد گرفت. البته اعدام در ملا عام نیز قوانین خاص خود را دارد و کودکان نمی توانند در آنجا حضور پیدا کرده و عکس برداری و فیلم برداری بدون مجوز از صحنه اعدام ممنوع است.

بامداد ۱۶ مهرماه ۱۴۰۳ در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قتل چهار نفر از اعضای یک خانواده در یکی از محله‌های شهر لارستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت و قاتلی که با همکاری همسرش چهار نفر از اعضای این خانواده را به نیت سرقت طلا و جواهرات به قتل رسانده بودند دستگیر و روانه زندان شد.

انتهای پیام/