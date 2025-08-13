نماینده تهران در شورای عالی استانها:
لزوم مهاجرت معکوس از تهران/ تمرکز امکانات و فرصتها در پایتخت، از ریشههای مهاجرت بیرویه به تهران است
حمزه خوارزمشاهی، گفت: مهاجرت معکوس – بازگشت جمعیت از تهران به شهرها و روستاهای مبدأ – باید به یک سیاست ملی تبدیل شود. این امر تنها با ایجاد اشتغال پایدار، توسعه زیرساختهای رفاهی و افزایش کیفیت خدمات در استانهای مبدأ امکانپذیر است.
به گزارش ایلنا، حمزه خوارزمشاهی نسبت به روند رو به رشد جمعیت در پایتخت و تبعات آن هشدار داد.
وی افزود: تهران، با ظرفیت محدود زیرساختی، سالهاست زیر بار سنگین جمعیت اضافی نفس میکشد و ادامه این وضعیت میتواند به بحرانهای جدی اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی منجر شود.
عضو شورای عالی استانها، اظهار داشت: تراکم بالای جمعیت نهتنها موجب گرههای ترافیکی، آلودگی هوا و کمبود خدمات عمومی شده، بلکه کیفیت زندگی شهروندان را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. تهران، دیگر توان جذب مهاجران جدید را ندارد و ادامه روند مهاجرت به این کلانشهر، فشار مضاعفی بر سیستم حملونقل، بهداشت، آموزش و تأمین مسکن وارد میکند.
نماینده استان تهران در شورای عالی استانها، تصریح کرد: وقتی مردم در شهر یا روستای خود شغل مناسب، امنیت اجتماعی و امکانات زندگی درخور داشته باشند، نیازی به کوچ به تهران نخواهند داشت.
وی همچنین به عدم توازن توسعه در کشور اشاره کرد و افزود: تمرکز امکانات و فرصتها در پایتخت، یکی از ریشههای اصلی مهاجرت بیرویه به تهران است. اگر این روند اصلاح نشود، شهرهای مبدأ نیز از نیروی انسانی و ظرفیتهای تولیدی خود تهی میشوند.
خوارزمشاهی در پایان، گفت: مهاجرت معکوس باید با برنامهریزی دقیق، مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاران در استانها، بهبود حملونقل بینشهری و حمایت از صنایع بومی و مشوقهای شغلی همراه باشد. کاهش تراکم جمعیت تهران نهتنها به بهبود کیفیت زندگی پایتختنشینان کمک میکند، بلکه گامی مهم در جهت توسعه متوازن کشور به شمار میآید.