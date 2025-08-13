خبرگزاری کار ایران
English العربیه
رنگین‌کمان آلودگی هوا؛ ۱۴ شهر خوزستان به رنگ بنفش، قرمز و نارنجی درآمدند

رنگین‌کمان آلودگی هوا؛ ۱۴ شهر خوزستان به رنگ بنفش، قرمز و نارنجی درآمدند
صبح امروز شاخص کیفی هوا در ۱۴ شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد، سامانه پایش کیفی هوای کشور از ثبت شاخص‌های نگران‌کننده آلودگی در ۱۴ شهر خوزستان خبر داد.

هویزه با عدد ۲۷۶ در وضعیت «بنفش» (بسیار ناسالم) و اهواز، رامهرمز، بهبهان، آغاجاری، هندیجان، ملاثانی و ماهشهر با شاخص‌های ۱۶۰ تا ۱۷۴ در شرایط «قرمز» (ناسالم برای همه گروه‌ها) قرار گرفتند.

اندیمشک، گتوند، شوش، آبادان، دزفول و امیدیه نیز با شاخص ۱۰۲ تا ۱۴۷ در محدوده «نارنجی» (ناسالم برای گروه‌های حساس) ثبت شدند.

این سطح از آلودگی، که ناشی از تداوم ریزگردها، خشکی تالاب‌ها، وجود صنایع آلاینده و ضعف مدیریت منابع زیست‌محیطی است، مشکلات تنفسی و اختلال در زندگی روزمره مردم را تشدید کرده است.

با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان، عملکرد ناهماهنگ سازمان‌های متولی محیط زیست و عدم موقر بودن اقدامات پیشگیرانه، بحران آلودگی هوا در خوزستان را به یک معضل مزمن تبدیل کرده است.

انتهای پیام/
