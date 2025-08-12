خبرگزاری کار ایران
دستگیری قاتل روستای باباجان دلفان کمتر از یک ساعت

کد خبر : 1673124
فرمانده انتظامی شهرستان دلفان از دستگیری قاتلی خبر داد که در کمتر از یک ساعت پس از قتل چهار نفر از برادرزاده‌های خود توسط پلیس دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ بهروز بازوند در گفت وگو با خبرنگاران. با اشاره به وقوع یک قتل خانوادگی در روستای باباجان شهرستان دلفان اظهار داشت: متهم این پرونده با بهره‌گیری از سلاح جنگی کلاش اقدام به قتل چهار نفر از برادرزاده‌های خود کرده و بلافاصله پس از حادثه از محل متواری شده بود. 

وی افزود: با انجام اقدامات گسترده پلیسی و اشراف اطلاعاتی، مأموران انتظامی پس از هماهنگی قضائی موفق شدند متهم را در مخفیگاهش شناسایی و در عملیاتی ضربتی کمتر از یک ساعت پس از وقوع حادثه، او را به همراه سلاح و تعدادی فشنگ دستگیر کنند. 

فرمانده انتظامی شهرستان دلفان در خصوص انگیزه این جنایت تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس علت درگیری و قتل را اختلافات ملکی و مشکلات قبلی عنوان کرده است. 

سرهنگ بازوند در پایان گفت: متهم پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است.

