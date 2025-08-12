دستگیری قاتل روستای باباجان دلفان کمتر از یک ساعت

به گزارش ایلنا، سرهنگ بهروز بازوند در گفت وگو با خبرنگاران. با اشاره به وقوع یک قتل خانوادگی در روستای باباجان شهرستان دلفان اظهار داشت: متهم این پرونده با بهره‌گیری از سلاح جنگی کلاش اقدام به قتل چهار نفر از برادرزاده‌های خود کرده و بلافاصله پس از حادثه از محل متواری شده بود.

وی افزود: با انجام اقدامات گسترده پلیسی و اشراف اطلاعاتی، مأموران انتظامی پس از هماهنگی قضائی موفق شدند متهم را در مخفیگاهش شناسایی و در عملیاتی ضربتی کمتر از یک ساعت پس از وقوع حادثه، او را به همراه سلاح و تعدادی فشنگ دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان دلفان در خصوص انگیزه این جنایت تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس علت درگیری و قتل را اختلافات ملکی و مشکلات قبلی عنوان کرده است.

سرهنگ بازوند در پایان گفت: متهم پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است.

انتهای پیام/