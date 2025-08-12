برای ساخت خوابگاه دانشجویان نیازمند کمک نیک اندیشان هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، محمدرضا حسینی رئیس مرکز آموزش عالی لامرد در جمع خبرنگاران محلی لامرد، اظهار کرد : ١۴ سال از عمر مرکز آموزش عالی لامرد می گذرد و در کوشش هستیم ارتباط این مرکز آموزشی با بخش‌های جامعه، بیش از پیش گردد و در این راستا از ظرفیت، پیشنهادات و نقش اثرگذار خبرنگاران برای پیشبرد اهداف آموزشی و ارتقای این مرکز ، به نحو مطلوب بهره‌مند می‌شویم.

وی با اشاره به پیگیری راه اندازی مجموعه ای در دانشگاه، در راستای ارتباط بیشتر با نیک اندیشان منطقه جنوب خبر داد و گفت : مسجد دانشگاه با استفاده از ظرفیت خیرین ساخته می‌شود و باتوجه به همجواری این مرکز با مسکن ملی فازهای ٢ و ٣ شهر لامرد، نیز برای استفاده عموم برنامه ریزی شده است.

حسینی با اشاره به اینکه از مشارکت خیرین برای احداث فضاهای آموزشی، رفاهی، خدماتی و ارتقای همه جانبه‌ی مرکز آموزش عالی استقبال می‌کنیم، اظهار کرد : مساحت این مرکز آموزشی ، حدود ۵ هکتار می باشد که تقریبا ١٠ درصد از این ظرفیت مورد استفاده قرار گرفته است و از تمامی نیک اندیشان علاقه مند دعوت می‌کنم تا در ساخت خوابگاه مرکز آموزش عالی لامرد مشارکت کنند تا بتوانیم در کنار مشارکت خیرین، از ظرفیت منابع دولتی هم استفاده کنیم.

وی در ادامه از بازنگری قراردادها از جمله قرارداد خوابگاه‌ها و در موقعیت مناسب دیگر، انعقاد قرارداد تولید محتوا برای وب سایت این مرکز و همچنین برنامه ریزی برگزاری همایش‌ها و ساماندهی رشته ها و تمرکز بر بالفعل نمودن ظرفیت‌های مرکز متبوعش در تعامل و همکاری با مسئولان شهرستانی و بالادست خبرداد.

در ادامه سجادی معاون آموزش و پژوهش مرکز آموزش عالی لامرد، از پیگیری برنامه‌ی انعقاد قرارداد با مرکز نوآوری شرکت پالایش گاز پارسیان، سالکو و دیگر صنایع جهت تقویت ارتباط حوزه دانشگاه با صنعت خبرداد و گفت: بانک اساتید توانمند تهیه شده و ارتباط خوبی نیز با آنان برای پیگیری برنامه‌ای آموزشی برقرار شد و استفاده از ظرفیت آنان ، در دستور کار است.

در پایان این مراسم، از خبرنگاران لامردی تجلیل به عمل آمد و یک کتاب با عنوان «روزنامه نگارِ در بحران نوشته دکتر حسن سلامی معاون سابق پژوهش خبرگزاری ایرنا» از سوی یکی از خبرنگاران به دکتر حسینی رییس مرکز آموزش عالی لامرد اهدا شد.

در این نشست مباحثی از جمله ، ارتباط بیشتر دانشگاه با صنعت، توجه به معماری بومی در ساخت فضاهای آموزشی، تصویب رشته های آموزشی جدید و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان، جذب اعضای هیات علمی، ارتباط بیشتر مرکز با جامعه‌ی لامرد و معرفی و اطلاع رسانی رشته‌ها و... از سوی خبرنگاران پیشنهاد شد.

لازم به ذکراست که مرکز آموزش عالی لامرد با قرارگرفتن در موقعیت استراتژیک جنوب فارس و همجواری با قطب صنعت و انرژی، با حمایت مسئولان شهرستانی، می‌تواند در مسیر رشد و توسعه‌ی بیشتر قرار گیرد.

