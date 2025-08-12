رئیس ستاد اربعین کشور:
تاکنون کوچکترین مشکل امنیتی در مراسم اربعین گزارش نشده است
رئیس ستاد اربعین کشور، با تاکید بر تلاشهای نیروهای امنیتی و انتظامی، اعلام کرد که تا این لحظه هیچ مشکلی در زمینه امنیتی در ایام اربعین رخ نداده و زیرساختهای مرز خسروی نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، علیاکبر پورجمشیدیان روز سهشنبه ۲۱ مرداد در جلسه ستاد اربعین استان کرمانشاه که در مرز خسروی و با حضور وزیر کشور و معاون اجرایی رئیسجمهور برگزار شد، با اشاره به تردد گسترده زائران اربعین حسینی اظهار کرد: «امسال، وضعیت راهپیمایی اربعین در مرزهای ششگانه کشور نسبت به سالهای گذشته، با وجود چالشهایی مانند گرمای شدید و جنگ تحمیلی، شرایط خوبی دارد.»
وی افزود: «رئیسجمهور و مسئولان کشوری تاکید دارند که عملیات اربعین باید به بهترین شکل ممکن اجرا شود، چرا که این مراسم یکی از بزرگترین عملیاتهای لجستیکی و پشتیبانی جهان به شمار میآید.»
رئیس ستاد اربعین کشور گفت: «در ایام اربعین حدود هشت میلیون تردد در محورهای منتهی به مرزهای کشور انجام میشود که نشان از گستردگی و اهمیت این مراسم دارد.»
پورجمشیدیان با اشاره به تلاشهای بیوقفه نیروهای امنیتی و انتظامی اظهار کرد: «خوشبختانه تاکنون کوچکترین مشکل امنیتی در مراسم اربعین گزارش نشده است.»
وی همچنین تاکید کرد که مرز خسروی مورد توجه ویژه دولت قرار دارد و گفت: «با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد این مرز، تلاش میکنیم بخش قابل توجهی از بار تردد زائران را از سایر مرزها به مرز خسروی منتقل کنیم.»
رئیس ستاد اربعین کشور افزود: «در تمامی شش مرز اربعینی اقدامات بزرگی در زمینه توسعه زیرساختها انجام شده است، اما همچنان نواقصی وجود دارد که باید رفع شوند. به عنوان نمونه، اگر قصد افزایش تردد زائران مرز خسروی از یک میلیون به دو میلیون نفر را داریم، لازم است ظرفیت پارکینگها نیز افزایش یابد.»
پورجمشیدیان در پایان با اشاره به انضباط و نظم حاکم بر مرز خسروی گفت: «خوشبختانه زیرساختهای مرز خسروی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و نظم بسیار خوبی در تردد زائران برقرار است.»