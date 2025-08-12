کلاهبرداری در شیراز با وعده قبولی کنکور پزشکی

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: خانمی با در دست داشتن مرجوعه ای قضائی تحت عنوان کلاهبرداری به پلیس آگاهی مراجعه کرد که پرونده به منظور رسیدگی در اختیار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: در اظهارات شاکی مشخص شد، وی مدتی با دو نفر خانم آشنا شده و به دلیل شکل گیری ارتباط صمیمانه بین آن ها، با وعده قبولی در کنکور پزشکی بدون آزمون، به صورت مداوم مبلغ ۱۳ میلیارد ریال به متهمان پرداخت کرده است .

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: تحقیقات به منظور شناسایی و دستگیری متهمان آغاز و با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه دو متهم در این خصوص شناسایی و در دو عملیات جداگانه دستگیر شدند.

سرهنگ حافظی گفت: متهمان در تحقیقات به ۱۳ میلیارد ریال کلاهبرداری از طریق وعده قبولی در کنکور پزشکی اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

