سرپرست پلیس آگاهی استان خبرداد؛
کلاهبرداری در شیراز با وعده قبولی کنکور پزشکی
سرپرست پلیس آگاهی استان از کشف کلاهبرداری ۱۳ میلیارد ریالی با وعده قبولی در کنکور پزشکی در شیراز خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: خانمی با در دست داشتن مرجوعه ای قضائی تحت عنوان کلاهبرداری به پلیس آگاهی مراجعه کرد که پرونده به منظور رسیدگی در اختیار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.
وی افزود: در اظهارات شاکی مشخص شد، وی مدتی با دو نفر خانم آشنا شده و به دلیل شکل گیری ارتباط صمیمانه بین آن ها، با وعده قبولی در کنکور پزشکی بدون آزمون، به صورت مداوم مبلغ ۱۳ میلیارد ریال به متهمان پرداخت کرده است .
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: تحقیقات به منظور شناسایی و دستگیری متهمان آغاز و با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه دو متهم در این خصوص شناسایی و در دو عملیات جداگانه دستگیر شدند.
سرهنگ حافظی گفت: متهمان در تحقیقات به ۱۳ میلیارد ریال کلاهبرداری از طریق وعده قبولی در کنکور پزشکی اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.