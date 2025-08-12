خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت:

مازندران و گیلان جانانه پای ایران ایستادند / انتصاب مدیران با سواد رسانه‌ای، اولویت دولت چهاردهم

مازندران و گیلان جانانه پای ایران ایستادند / انتصاب مدیران با سواد رسانه‌ای، اولویت دولت چهاردهم
کد خبر : 1672927
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت ضمن قدردانی از ایستادگی مردانه مازندران و گیلان در دفاع از ایران در دوران ۱۲ روزه اخیر، بر اهمیت سواد رسانه‌ای مدیران و تلاش برای امیدآفرینی در جامعه تأکید کرد و خواستار همراهی بیشتر نهادهای امنیتی با خبرنگاران شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی احمدنیا صبح سه‌شنبه در همایش گرامیداشت روز خبرنگار در شهرستان نوشهر مازندران، ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی استان‌های مازندران و گیلان در ماجرای ۱۲ روزه "جنگ و دفاع مردانه ایران"، از فعالان رسانه‌ای کشور نیز برای همراهی و حضور مؤثرشان در این دوران حساس قدردانی کرد.

وی در این مراسم با اشاره به میزبانی بی‌نظیر مردم این دو استان در زمان وقوع حوادث، افزود: مازندران و گیلان بیش از دیگر استان‌ها میزبان بودند و جانانه پای ایران ایستادند. بابت این دفاع مردانه از ایران عزیز، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

رئیس امور اطلاع‌رسانی شورای اطلاع‌رسانی دولت، همچنین با تجلیل از جامعه رسانه‌ای کشور، افزود: از فعالان رسانه‌ای نیز قدردانی می‌کنم که با هر نگاه سیاسی، در همین ۱۲ روز پای کار بودند و در انعکاس واقعیت‌ها نقش مهمی ایفا کردند.

وی به شعار انتخاباتی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: شعار رئیس جمهور در انتخابات این بود که صدای بیداران باشیم و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا این امر محقق شود.

 احمدنیا افزود: انتصاب مدیران با سواد رسانه‌ای از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های دولت چهاردهم است که به جد دنبال خواهد شد.

رئیس امور اطلاع‌رسانی شورای اطلاع‌رسانی دولت با تأکید بر اهمیت امیدآفرینی در جامعه از خبرنگاران خواست تا با توجه به نزدیک شدن هفته دولت، بیش از پیش به ترویج امید بپردازند. 

احمدنیاخاطرنشان کرد: دشمنان تلاش دارند تا امید را از مردم بگیرند و در این مسیر، نقش شما رسانه‌ها بسیار حیاتی است.

وی از نهادهای امنیتی مازندران درخواست کرد که در کنار خبرنگاران باشند و کمتر باعث تماس با آن‌ها شوند، زیرا ، «همه آن‌ها دلشان برای این نظام و انقلاب می‌تپد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور