علی احمدنیا صبح سه‌شنبه در همایش گرامیداشت روز خبرنگار در شهرستان نوشهر مازندران، ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی استان‌های مازندران و گیلان در ماجرای ۱۲ روزه "جنگ و دفاع مردانه ایران"، از فعالان رسانه‌ای کشور نیز برای همراهی و حضور مؤثرشان در این دوران حساس قدردانی کرد.

وی در این مراسم با اشاره به میزبانی بی‌نظیر مردم این دو استان در زمان وقوع حوادث، افزود: مازندران و گیلان بیش از دیگر استان‌ها میزبان بودند و جانانه پای ایران ایستادند. بابت این دفاع مردانه از ایران عزیز، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

رئیس امور اطلاع‌رسانی شورای اطلاع‌رسانی دولت، همچنین با تجلیل از جامعه رسانه‌ای کشور، افزود: از فعالان رسانه‌ای نیز قدردانی می‌کنم که با هر نگاه سیاسی، در همین ۱۲ روز پای کار بودند و در انعکاس واقعیت‌ها نقش مهمی ایفا کردند.

وی به شعار انتخاباتی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: شعار رئیس جمهور در انتخابات این بود که صدای بیداران باشیم و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا این امر محقق شود.

احمدنیا افزود: انتصاب مدیران با سواد رسانه‌ای از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های دولت چهاردهم است که به جد دنبال خواهد شد.

رئیس امور اطلاع‌رسانی شورای اطلاع‌رسانی دولت با تأکید بر اهمیت امیدآفرینی در جامعه از خبرنگاران خواست تا با توجه به نزدیک شدن هفته دولت، بیش از پیش به ترویج امید بپردازند.

احمدنیاخاطرنشان کرد: دشمنان تلاش دارند تا امید را از مردم بگیرند و در این مسیر، نقش شما رسانه‌ها بسیار حیاتی است.

وی از نهادهای امنیتی مازندران درخواست کرد که در کنار خبرنگاران باشند و کمتر باعث تماس با آن‌ها شوند، زیرا ، «همه آن‌ها دلشان برای این نظام و انقلاب می‌تپد.

