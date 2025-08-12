خبرگزاری کار ایران
فرماندار ساوجبلاغ خبر داد:

آتش‌سوزی مراتع ساوجبلاغ با همکاری نیروهای امدادی و مردمی مهار شد

فرماندار ساوجبلاغ اعلام کرد آتش‌سوزی بامداد امروز در مراتع این شهرستان که حدود ۶ هکتار از پوشش گیاهی مرتعی را درگیر کرده بود، با همکاری نیروهای امدادی و مردمی مهار شد.

به گزارش ایلنا از البرز، جواد صادقلو فرماندار شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به اینکه حریق مراتع این شهرستان که از بامداد امروز شروع شد، حوالی ساعت ۳:۳۰ به‌طور کامل مهار شد،

فرماندار ساوجبلاغ گفت: آتش‌سوزی حدود ۶ هکتار از پوشش گیاهی مرتعی را درگیر کرده بود و نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، انتظامی، بسیج مردمی و جوامع محلی با حضور به‌موقع و تلاش شبانه‌روزی مانع از گسترش آتش شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد علت احتمالی بروز حریق، سهل‌انگاری برخی کوهنوردان و گردشگران در خاموش نکردن کامل آتش باقی‌مانده بوده است.

فرماندار ساوجبلاغ ضمن قدردانی از همه عوامل دخیل در عملیات اطفا، از طبیعت‌گردان و دوستداران محیط زیست خواست با رعایت کامل اصول ایمنی و حفاظت از منابع طبیعی، از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.

صادقلو تأکید کرد: مشارکت مردم محلی و نیروهای امدادی در این حادثه نمونه بارز همکاری برای حفظ منابع طبیعی است و شایسته تقدیر است.

