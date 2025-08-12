خبرگزاری کار ایران
دستگاه‌های اجرایی و ادارات فارس فردا دور کار شدند

دستگاه‌های اجرایی و ادارات فارس فردا دور کار شدند
کد خبر : 1672828
دستگاه‌های اجرایی و ادارات استان فارس در روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه به صورت دورکار فعالیت می کنند.

به گزارش ایلنا، استانداری فارس در اطلاعیه ای اعلام کرد، با توجه به افزایش دمای هوا و در راستای تأمین پایداری شبکه برق و حفظ سلامت عمومی و بنا به مصوبه شورای امنیت کشور و موافقت استاندار، فعالیت کلیه ادارات، دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و شرکت‌های بیمه در روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴، به صورت دورکاری انجام خواهد شد.

این تصمیم با هدف کاهش مصرف انرژی در شرایط افزایش شدید دمای هوا اتخاذ شده و اجرای دقیق آن برای کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط الزامی است.

شایان ذکر است که نحوه فعالیت نهادهای نظامی و انتظامی منوط به نظر و تشخیص مقام ارشد نظامی خواهد بود و همچنین به منظور تسهیل امور بانکی و رفاه حال شهروندان، شعب منتخب بانک‌ها به صورت کشیک فعال بوده و نسبت به ارائه خدمات ضروری به مراجعین اقدام خواهند کرد.

انتهای پیام/
