۲ پلنگ ایرانی در قزوین تلف شدند

به گزارش ایلنا، سید اسدالله هاشمی روز سه شنبه در گفت و گویی اظهار کرد: بر اساس گزارش ماموران محیط بانی منطقه حفاظت شده طارم سفلی و پیرو گزارش مردمی مبنی بر مشاهده لاشه یک فرد پلنگ ایرانی در باغات روستای چوبه از توابع بخش طارم سفلی شهرستان قزوین واقع در منطقه حفاظت شده طارم سفلی در ۱۶ مرداد، با حضور ماموران منطقه در محل، وجود لاشه پلنگ تلف شده تایید شد.

وی افزود: لاشه حیوان یاد شده، سریعا به اداره کل منتقل شد و بر اساس بررسی های کارشناسان این اداره کل، آثار شلیک گلوله روی دست و پهلوی حیوان مشاهده شد که احتمالا دلیل مرگ حیوان بوده و پس از تهیه نمونه بافت و بیومتری، لاشه برای تهیه نمونه تاکسیدرمی ارسال شد.

هاشمی تصریح کرد: پیگیری لازم جهت شناسایی عاملین این اتفاق انجام و طی مراحل مربوطه با هماهنگی مقامات قضایی در حال سپری شدن مراحل قانونی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین یادآور شد: در تاریخ هشتم مرداد ماه نیز لاشه یک پلنگ تلف شده در کوه های زرآباد منطقه حفاظت شده الموت که ۳۰ روز از تلف شدن آن می‌گذشت، توسط ماموران منطقه پیدا شد.

این مسوول اظهار کرد: با توجه به اقدامات حفاظتی مطلوب در سال‌های اخیر و افزایش جمعیت سم داران وحشی علفخوار نظیر کل و بز وحشی در مناطق تحت مدیریت اداره کل از جمله منطقه حفاظت شده طارم سفلی، جمعیت پلنگ نیز به عنوان یک گونه چتر و کلیدی افزایش قابل توجهی داشته و تعدد مشاهدات و ثبت تصاویر پلنگ در فصول مختلف در مناطق حفاظت شده استان موید این موضوع است.

وی افزود: حضور دام‌های سبک و سنگین در زیستگاه های حیات وحش و عدم آگاهی برخی دامداران برای حفاظت صحیح از گله ها در مقابل حیات وحش از قبیل همراه نداشتن سگ گله خوب، رها نکردن دام در طبیعت بدون چوپان و مستحکم کردن آغل نگهداری دام ها موجب شده تعارضات گونه های گوشتخوار نظیر پلنگ نیز با جوامع محلی نیز افزایش یابد و این در حالی است که در سال های اخیر در راستای حفاظت از گونه های شاخص، تمامی خسارت‌های وارده گونه های در معرض خطر و حمایت شده نظیر پلنگ و خرس قهوه ای تحت پوشش بیمه حمایتی قرار گرفته و غرامت دامداران توسط سازمان جبران می شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: حفاظت از زیستگاه‌ها و پیشگیری از تخریب گسترده آنها در کنار مدیریت تعارضات این گونه با همکاری روستاییان از مهمترین اقداماتی است که می‌تواند به بقاء نسل این حیوان کمک کند و از این رو رعایت مقررات چرای دام و عدم ورود دام به زیستگاه های حساس همچنین حفاظت صحیح از دام ها، از مواردی هستند که روستاییان می توانند نقش بسزایی در کمک به حفاظت از این گونه بر عهده دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین خاطرنشان کرد: این اداره کل ضمن دعوت از مردم و همه علاقه مندان به حیات وحش در امر یاری رسانی به حفاظت از حیات وحش و زیستگاه های آنها در راستای مسوولیت اجتماعی، از مردم عزیز تقاضا دارد هر گونه گزارش تخلفات شکار و صید و تخریب زیستگاه ها را به نزدیکترین اداره یا واحد محیط زیست و یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

