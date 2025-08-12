شهردار شیراز:
ورزشگاه پارس، نماد همبستگی اجتماعی در قلب شیراز است
شهردار شیراز با تأکید بر ضرورت تکمیل ورزشگاه پارس، این پروژه را نمادی از همبستگی و شور ورزشی در فارس دانست و گفت: شهرداری شیراز تمام توان خود را برای بهرهبرداری بهموقع از این مجموعه و میزبانی نخستین مسابقه لیگ برتر فوتبال به کار گرفته است.
به گزارش ایلنا، بهمنظور بررسی روند تکمیلی و آخرین وضعیت پروژهی ورزشگاه پارس شیراز، بازدیدی مشترک بین شهردار شیراز و مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس برگزار و بر تلاش همهجانبه و شبانهروزی برای تسریع در افتتاح و بهرهبرداری از این مجموعه تأکید شد.
در این بازدید که دیگر مدیران شهرداری و اداره کل ورزش و جوانان فارس نیز حضور داشتند، پیشرفت فیزیکی پروژه، اقدامات انجامشده و برنامهریزیهای آتی مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت. همچنین راهکارهای تسریع در تکمیل این ورزشگاه مهم شهری بررسی شد.
شهردار شیراز در نشستی که در این راستا برگزار شد، بر ضرورت ارتقای ورزشگاه پارس بهعنوان نمادی از اتحاد و عشق به ورزش در شیراز تأکید و گفت: این ورزشگاه که یکی از مهمترین زیرساختهای ورزشی در استان فارس محسوب میشود، قرار است با برنامهریزیهای مشترک شهرداری و اداره کل ورزش و جوانان فارس در چهارم شهریورماه جاری میزبان اولین مسابقهی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی در مسابقات لیگ برتر باشد.
محمدحسن اسدی افزود: این ورزشگاه باید به مکانی پویا و جذاب برای ورزشکاران و شهروندان تبدیل شود و بهگونهای توسعه یابد که نهتنها پاسخگوی نیازهای ورزشی شهروندان باشد، بلکه بهعنوان کانونی برای تقویت روحیهی همبستگی و نشاط اجتماعی در شیراز ایفای نقش کند و برگزاری مسابقات در این ورزشگاه نیز بهگونهای باشد که برای ورزشکاران و شهروندان، خاطراتی بیادماندنی و پر از شور و هیجان رقم بزند.
وی بیان کرد: امکانات ورزشگاه پارس نظیر پارکینگ، سرویسهای بهداشتی، سیستم تهویهی هوا و... باید بهگونهای طراحی و تجهیز شوند که علاوه بر شهروندان شیرازی، میهمانانی که از سایر شهرها به این ورزشگاه میآیند، بهترین تجربه را از حضور در آن داشته باشند.
این مقام ارشد شهری شیراز گفت: برگزاری نخستین مسابقه در ورزشگاه پارس، فرصتی بینظیر برای نمایش عشق و علاقهی مردم شیراز به ورزش است و همه مسئولان باید با شاخههای گل به استقبال شهروندان بیایند تا این پیام را به همگان برسانند که شیراز چقدر برای ورزش و ورزشگاه پارس ارزش و احترام قائل است.
وی بر تقویت حس مشارکت عمومی و مسئولیتپذیری مشترک تأکید و عنوان کرد: این ورزشگاه متعلق به همهی مردم است و باید به شکل متحد و هماهنگ برای تکمیل آن تلاش شود.
اسدی بر همکاری نزدیک تمامی معاونتهای شهرداری شیراز با اداره کل ورزش و جوانان فارس تأکید کرد و از همکاران خود خواست تا علیرغم مشغلههای فراوان، پروژهی ورزشگاه پارس را در اولویت قرار دهند تا در موعد مقرر تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
شهردار شیراز با بیان اینکه ورزشگاه پارس شیراز بهعنوان یکی از پروژههای مهم ورزشی در جنوب کشور نقش قابلتوجهی در توسعهی زیرساختهای ورزشی و فرهنگی ایفا خواهد کرد و ضرورتی برای توسعه زیرساختهای فوتبال در شیراز و فارس است، خاطرنشان کرد: همهی ما وظیفه داریم با پشتیبانی و همکاری یکدیگر برای تکمیل هرچه سریعتر این ورزشگاه تلاش کنیم، چراکه داشتن یک ورزشگاه مدرن، شیراز را در فهرست شهرهای پیشرو در زمینهی زیرساختهای ورزشی قرار میدهد و این افتخاری است برای استان فارس و شهر شیراز.
وی با بیان اینکه تکمیل ورزشگاه پارس میتواند این کلانشهر را به یکی از نمادهای پیشرفت ورزشی و فرهنگی تبدیل کند، افزود: شهرداری شیراز طبق برنامهریزی اولیه و زمانبندی انجامشده به تعهدات خود نسبت به این ورزشگاه بر اساس تفاهمنامه عمل کرده است و گامهای مؤثری در جهت تکمیل و بهرهبرداری از این ورزشگاه برداشته است.
اسدی در پایان سخنان خود، برگزاری نشست مدیریت شهری و اداره ورزش و جوانان در خصوص ورزشگاه پارس را نشاندهندهی عزم مسئولان برای ارتقای زیرساختهای ورزشی و ترویج فرهنگ ورزش در شیراز دانست و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات منجر به توسعهی ورزش در استان فارس شود.