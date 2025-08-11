آمار آلایندگی پالایشگاه شازند صحت ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا چراغی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی به مناسبت روز خبرنگار، افزود: تیم‌های تخصصی سازمان بازرسی و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست این استان با حضور در پالایشگاه، ورودی‌ها و خروجی‌ها را بررسی کرده و صحت‌سنجی لازم را انجام داده‌اند. سازمان بازرسی بر اساس مکاتبات رسمی با اداره‎کل حفاظت محیط‎زیست استان خواستار اصلاح سیاهه انتشار مذکور شده است.

وی ادامه داد: پالایشگاه شازند به عنوان یکی از مدرن‌ترین و پاک‌ترین پالایشگاه‌های کشور، با زیرساخت‌های به‌روز و دانش فنی بالا، عملکرد قابل توجهی در حوزه تولید و مدیریت زیست‌محیطی دارد. ورودی و خروجی‌های پالایشگاه کاملاً شفاف و قابل ردیابی هستند و در مقایسه با سایر واحدهای مشابه، این پالایشگاه از نظر نظافت صنعتی، کنترل آلاینده‌ها و بهره‌وری فنی در سطح بالایی قرار دارد.

آمادگی پالایشگاه برای اختصاص گاز LPG به نیروگاه‌ حرارتی شازند

مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند از آمادگی این پالایشگاه برای اختصاص گاز LPG به نیروگاه‌ حرارتی شازند خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تولید قابل توجه گاز LPG در پالایشگاه شازند و عدم نیاز داخلی به این حجم، پیشنهاد شده است که بخشی از این سوخت به نیروگاه شازند تحویل داده شود. بررسی‌های فنی و اجرایی این طرح در حال انجام است و امید می‌رود در سال‌های آینده، LPG به عنوان سوخت پایدار نیروگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

چراغی تصریح کرد: در سال گذشته، با درخواست دولت، بخشی از PRT به نیروگاه‌ها اختصاص یافت. اما با عدم پرداخت وجه توافق‌شده، پالایشگاه شازند در این حوزه دچار مشکل شد. به همین دلیل، پیشنهاد جایگزینی گاز LPG به جای سوخت PRT برای نیروگاه حرارتی شازند مطرح شده است. این واحد پالایشگاهی به عنوان تولیدکننده گاز LPG، آمادگی دارد با هماهنگی وزارت نفت، خط لوله انتقال به نیروگاه شازند را فراهم کند.

وی با تأکید بر اینکه اختصاص گاز LPG به نیروگاه حرارتی شازند می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش آلایندگی‌ها و تحقق اهداف توسعه پایدار باشد، بیان داشت: استفاده از گاز LPG به جای گاز متان می‌تواند به کاهش آلایندگی و ارتقاء سلامت عمومی کمک کند. هر چند قیمت LPG نسبت به گاز طبیعی بالاتر است، اما این تفاوت باید توسط دولت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط حل‌وفصل شود تا منافع زیست‌محیطی و سلامت مردم در اولویت قرار گیرد.

پالایشگاه شازند با چالش‌هایی در تأمین نقدینگی مواجه است

مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند تأکید کرد: از نظر اقتصادی، پالایشگاه شازند با چالش‌هایی در تأمین نقدینگی مواجه است. به‌رغم تولید فرآورده‌های اصلی مانند بنزین، گازوئیل، نفت سفید و مازوت، به دلیل عدم تزریق مالی از سوی دولت، تمرکز بر تولید فرآورده‌های ویژه مانند PRT افزایش یافته است. این محصول از یک سو نیازهای فنی کشتیرانی را تأمین می‌کند و از سوی دیگر نقش حیاتی در تأمین مالی این پالایشگاه دارد.

چراغی ابراز داشت: پالایشگاه شازند با مأموریت تبدیل نفت خام به فرآورده‌های حیاتی مانند بنزین، گازوئیل و سوخت‌های ویژه، نقشی کلیدی در تأمین انرژی ایفا می‌کند. این فرایند از ورودی خام تا خروجی پالایش‌ شده، نمادی از تحول و ارزش‌آفرینی است. در تأمین تجهیزات، چالش‌هایی وجود دارد که به دلیل محدودیت‌های دانش فنی داخلی و تحریم‌ها، تأمین آنها با دشواری همراه است. پالایشگاه با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از مسیرهای جایگزین، توانسته نیازهای خود را تا حد زیادی برطرف کند.

وی به موضوع مصرف آب پالایشگاه شازند و قطع آب این واحد پالایشگاهی از سد کمال‌صالح اراک اشاره داشته و اضافه کرد: با توجه به کمبود آب سد کمال‌صالح، در حال حاضر این پالایشگاه حتی یک قطره هم از آب این سد استفاده نمی‌کند و از چاه‌های داخلی در جهت رفع نیاز خود استفاده می‌کند. پالایشگاه شازند در حال حاضر با بازچرخانی پساب شهرهای شازند و آستانه در راستای تأمین بخشی از آب مورد نیاز خود اقدام کرده است.

پالایشگاه شازند حساب بانکی خارج از استان ندارد

مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند با بیان اینکه پالایشگاه حساب بانکی خارج از استان ندارد، گفت: تمامی حساب‌های بانکی فعال این پالایشگاه در استان مرکزی متمرکز هستند و هیچ حساب فعالی خارج از استان وجود ندارد. در مجموع هیچگونه اقدام مالی و اعتباری از سوی این واحد پالایشگاهی در خارج از استان انجام نمی‌شود. بیشتر امورات مربوط به بیمه پالایشگاه نیز در حوزه‌های مختلف تکمیلی کارکنان، آتش‌سوزی و تأسیسات نیز با یک شرکت بیمه درون استانی انجام می‌شود.

چراغی به انجام مسئولیت‌های اجتماعی بر اساس بخشنامه‌های صادر شده اشاره داشته و افزود: با توجه به بخشنامه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال 1404، برنامه‌ریزی شده است که مسئولیت‌های اجتماعی صرفاً در 4 حوزه مشخص شامل آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش و نهادهای سازمانی مرتبط هزینه شود. بنابراین هزینه‌کرد در سایر حوزه‌ها از جمله ورزش، تنها در چارچوب ظرفیت‌های داخلی پالایشگاه امکان‌پذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: در همین راستا، باشگاه فرهنگی ورزشی پالایشگاه در سال جاری تأسیس شده و رشته‌های مختلف ورزشی در آن تعریف شده‌اند تا بتوان از این ظرفیت برای توسعه ورزش درون‌سازمانی بهره گرفت. بر اساس مصوبه دولت در سال جاری، شرکت‌ها و صنایع می‌توانند با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ورزشی یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، از بخشودگی‌های مالیاتی بهره‌مند شوند و بر همین اساس این پالایشگاه نیز در صورت فراهم شدن شرایط، آمادگی دارد در این زمینه مشارکت کند.

رسانه نه تنها ابزار اطلاع‌رسانی بلکه سنگر فرهنگی کشور است

مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند اظهار داشت: در سال‌های اخیر، پالایشگاه شازند با رویکردی مسئولانه و متعهدانه نسبت به مسئولیت اجتماعی، اقدامات مؤثری در حوزه‌های مختلف زیرساختی و اجتماعی انجام داده است. سال گذشته، بخشی از منابع مسئولیت اجتماعی به حوزه بهداشت و درمان اختصاص یافت که شامل ارتقاء زیرساخت‌های درمانی و حمایت از سازمان بهزیستی بود، همچنین در حوزه آموزش‌وپرورش، راهسازی و توسعه مدارس نیز اقدامات خوبی صورت گرفت.

چراغی با تأکید بر اینکه رسانه نه تنها ابزار اطلاع‌رسانی بلکه سنگر فرهنگی کشور است، تصریح کرد: استان مرکزی شایسته جایگاهی برجسته در عرصه رسانه‌ای کشور است. به‌رغم چالش‌هایی مانند مسائل معیشتی، مسکن و امنیت شغلی، ظرفیت‌های رسانه‌ای بسیاری در این استان وجود دارد. پالایشگاه شازند آماده است تا با رسانه‌های استان ارتباطی نزدیک و مستمر برقرار کند، اطلاعات فنی و بروز را در اختیار آنها بگذارد و از ظرفیت رسانه برای احقاق حقوق صنعتی و اجتماعی استان بهره ببرد.

