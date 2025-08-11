خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استاندار قزوین خبر داد؛

تعطیلی ادارات استان قزوین در روز چهارشنبه 22 مرداد

تعطیلی ادارات استان قزوین در روز چهارشنبه 22 مرداد
کد خبر : 1672668
لینک کوتاه کپی شد.

معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان و در راستای کنترل ناترازی انرژی، کلیه ادارات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، بیمه‌ها و نهادهای عمومی استان قزوین در روز چهارشنبه بیست‌ودوم مردادماه 1404 تعطیل خواهند بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از  قزوین، جواد حق‌لطفی در تشریح این خبر گفت: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان و در راستای کنترل ناترازی انرژی، کلیه ادارات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، بیمه‌ها و نهادهای عمومی استان قزوین در روز چهارشنبه بیست‌ودوم مرداد 1404 تعطیل خواهند بود.

وی افزود: مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

معاون استاندار قزوین با بیان اینکه این تصمیم با هدف کاهش بار مصرف انرژی اتخاذ شده است، گفت: همچنین بانک‌های استان با یک‌سوم ظرفیت خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارائه می‌دهند.

حق‌لطفی ادامه داد: تأکید می‌شود کلیه سیستم‌های سرمایشی، روشنایی و تجهیزات برقی در ساختمان‌های اداری خاموش شده و نظارت لازم در خصوص رعایت مصرف بهینه انرژی توسط مدیران دستگاه‌ها صورت پذیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور