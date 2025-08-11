تعطیلی ادارات استان قزوین در روز چهارشنبه 22 مرداد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جواد حق‌لطفی در تشریح این خبر گفت: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان و در راستای کنترل ناترازی انرژی، کلیه ادارات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، بیمه‌ها و نهادهای عمومی استان قزوین در روز چهارشنبه بیست‌ودوم مرداد 1404 تعطیل خواهند بود.

وی افزود: مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

معاون استاندار قزوین با بیان اینکه این تصمیم با هدف کاهش بار مصرف انرژی اتخاذ شده است، گفت: همچنین بانک‌های استان با یک‌سوم ظرفیت خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارائه می‌دهند.

حق‌لطفی ادامه داد: تأکید می‌شود کلیه سیستم‌های سرمایشی، روشنایی و تجهیزات برقی در ساختمان‌های اداری خاموش شده و نظارت لازم در خصوص رعایت مصرف بهینه انرژی توسط مدیران دستگاه‌ها صورت پذیرد.

