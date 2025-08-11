خبرگزاری کار ایران
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد خبرداد؛

نانوایی متخلف با تراکنش صوری در یاسوج شناسایی شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تراکنش ساختگی و صوری یک واحد نانوایی متخلف در یاسوج کشف و ضبط شد.

به گزارش ایلنا، سید حمزه لقمانی امروز دوشنبه ۲۰ مرداد در جمع خبرنگاران گفت: در گشت مشترک دستگاه‌های نظارتی و امنیتی از نانوایی‌ها، از یک واحد خبازی در یاسوج تعداد ۹۳ کارت بانکی کشف و توقیف شد.

وی اظهار کرد: پرونده تخلف عرضه خارج از شبکه ۱۲ هزار عدد نان از یک واحد خبازی و برای ایجاد تراکنش ساختگی، در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز  دانست و علاوه بر توزیع نان ها در شبکه تعریف شده، متخلف را به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

لقمانی بیان کرد: این پرونده از سوی دستگاههای نظارتی و امنیتی پس از رصد اطلاعاتی تشکیل و به این مرجع برای رسیدگی ارسال شد.

