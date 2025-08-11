ادارات کردستان روز چهارشنبه تعطیل است/ کاهش ساعات کار دستگاهها در روز سهشنبه
طبق اعلام روابط عمومی استانداری کردستان، با توجه به استمرار گرمای هوا و با هدف بهینهسازی مصرف انرژی، فعالیت دستگاههای اجرایی استان به استثنای دستگاههای خدماترسان، در روز سهشنبه ۲۱ مرداد از ساعت ۶ صبح تا ۱۱ خواهد بود و چهارشنبه ۲۲ مرداد هم تعطیل است.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری کردستان، با تصمیم کارگروه مدیریت انرژی استان و با توجه به تداوم گرمای شدید هوا و ناترازی در مصرف انرژی، تمام دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها و مؤسسات آموزشی استان کردستان، روز سه شنبه ۲۱ مرداد از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۱۱ دایر خواهد بود و روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل خواهند بود.
لازم به ذکر است فعالیت دستگاههای خدماترسان و امدادی مشمول این تعطیلی نبوده و ساعات کاری آنها بدون تغییر ادامه خواهد داشت.