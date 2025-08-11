شهردار صدرا:
خدمات بانکی در دومین شهر پرجمعیت فارس قابل قبول نیست
شهردار صدرا با اشاره به رشد جمعیتی و وسعت این شهر، خواستار استقرار شعب جدید بانکهای دولتی و خصوصی در صدرا شد و گفت: کمبود شعب بانکی باعث شده شهروندان برای دریافت برخی خدمات ناچار به مراجعه به شیراز شوند.
به گزارش ایلنا، مجتبی پارسایی امروز دوشنبه ۲۰ مرداد در دیدار با نادر حسینی رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان فارس با بیان نیاز شهر صدرا به استقرار شعب تمامی بانکها، اظهار کرد: با توجه به گسترش محدوده مسکونی صدرا در دو فاز و تبدیلشدن آن به دومین شهر پرجمعیت استان، افزایش شعب بانکی یک ضرورت است.
وی با انتقال مطالبات شهروندان در خصوص کاهش زمان دریافت خدمات بانکی افزود: در حال حاضر برای دسترسی به برخی خدمات بانکی، شهروندان صدرا ناچار به مراجعه به کلانشهر شیراز هستند که با همکاری بیشتر نظام بانکی میتوان این مشکل را برطرف کرد.
در این دیدار، رئیس شورای اسلامی صدرا نیز با اشاره به نارضایتی شهروندان از کمبود شعب بانکها گفت: انتظار داریم شورای هماهنگی بانکها موضوع استقرار شعب بانکهای فاقد شعبه در صدرا را در دستور کار قرار دهد تا دسترسی مردم به خدمات حضوری تسهیل شود.
مهدی کشاورزی با بیان اینکه خدمات بانکی بانک ملی با یک شعبه در دومین شهر پرجمعیت استان کافی نیست، خواستار افزایش شعبه یا ایجاد گیشه جدید برای رضایتمندی شهروندان شد.
در ادامه، رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان فارس با اشاره به نقش شهرداریها در توسعه عمرانی، از آمادگی بانک ملی برای همکاری با شهرداری صدرا خبر داد.
نادر حسینی، لازمه ارتقاء شعبه صدرا را تودیع منابع کافی نزد این شعبه دانست و افزود: با تحقق این شرط، امکان توسعه خدمات بانکی در این شهر فراهم میشود.