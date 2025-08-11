خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قرارگرفتن ۱۳ شهر از ۱۷ شهر آلوده خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها

قرارگرفتن ۱۳ شهر از ۱۷ شهر آلوده خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها
کد خبر : 1672371
لینک کوتاه کپی شد.

امروز هوای ۱۷ شهر خوزستان آلوده است که از این تعداد هوای ۱۳ شهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹ صبح امروز دوشنبه بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، وضعیت شهر اهواز با شاخص ۱۷۳، آبادان ۱۶۵، آغاجاری ۱۶۷، باغملک ۱۵۱، بهبهان ۱۵۸، دزفول ۱۵۶، رامهرمز ۱۷۰، سوسنگرد ۱۶۹، ماهشهر ۱۶۷، ملاثانی ۱۶۶، هفتکل ۱۵۲، هندیجان ۱۶۳ و هویزه ۱۶۱ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت ناسالم و قرمز قرار دارد.

همچنین در این مدت وضعیت هوا در شهرهای امیدیه با شاخص ۱۳۱، شوش ۱۱۶، گتوند ۱۲۵ و لالی ۱۴۳ برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد.

براساس این گزارش وضعیت هوا در اندیکا، اندیمشک، دزپارت، رامشیر، شادگان و مسجدسلیمان به علت نبود آلودگی، قابل قبول گزارش شده است.

هوای هیچ شهری در روز جاری سالم و پاک گزارش نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور