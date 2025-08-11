به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹ صبح امروز دوشنبه بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، وضعیت شهر اهواز با شاخص ۱۷۳، آبادان ۱۶۵، آغاجاری ۱۶۷، باغملک ۱۵۱، بهبهان ۱۵۸، دزفول ۱۵۶، رامهرمز ۱۷۰، سوسنگرد ۱۶۹، ماهشهر ۱۶۷، ملاثانی ۱۶۶، هفتکل ۱۵۲، هندیجان ۱۶۳ و هویزه ۱۶۱ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت ناسالم و قرمز قرار دارد.

همچنین در این مدت وضعیت هوا در شهرهای امیدیه با شاخص ۱۳۱، شوش ۱۱۶، گتوند ۱۲۵ و لالی ۱۴۳ برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد.

براساس این گزارش وضعیت هوا در اندیکا، اندیمشک، دزپارت، رامشیر، شادگان و مسجدسلیمان به علت نبود آلودگی، قابل قبول گزارش شده است.

هوای هیچ شهری در روز جاری سالم و پاک گزارش نشده است.

