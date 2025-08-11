حسین مومنی با حضور در خبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: پارک‌های علم و فناوری نقشی کلیدی در توانمندسازی جوانان، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ایفا می‌کنند. پارک علم وفناوری گلستان خدمات مانند آموزشی، حقوقی، تجاری‌سازی، مشاوره‌ای، بازارسازی و جذب سرمایه را به شرکت‌های مستقر ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: گلستان با توجه به پتانسیل‌های بسیار خوبی دارد و به کشورهای آسیا دسترسی دارد. استان ظرفیتی دارد که می‌تواند محصولات واحدهای فناور دانش بنیان در زمینه‌های مختلف خود در به بازارهای داخلی و خارجی بفروشد.

مومنی بیان کرد: باید زیرساخت‌های استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و واحدهای فناور دانش بنیان در گلستان فراهم شود و درخواست داریم دستگاه‌های مرتبط در کنار ما باشند وبتوانیم شرایط را محیا کنیم.

وی افزود: گلستان حدود بیش از ۸۰ شرکت دانش‌بنیان و بیش از ۱۷۰ هسته فناور فعال دارد و این شرکت‌ها در توسعه اشتغال و رونق اقتصادی استان نقش مهمی دارند.

