خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:  

تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان با قابلیت صادرات در گلستان در اولویت ما است

تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان با قابلیت صادرات در گلستان در اولویت ما است
کد خبر : 1672356
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پارک علم وفناوری گلستان گفت: تقویت  شرکت‌های دانش‌بنیان با قابلیت صادرات در گلستان در اولویت ما است و رویکرد دولت چهاردهم مبنی بر توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از استعدادها است.

حسین مومنی با حضور در خبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: پارک‌های علم و فناوری نقشی کلیدی در توانمندسازی جوانان، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ایفا می‌کنند. پارک علم وفناوری گلستان  خدمات  مانند آموزشی، حقوقی، تجاری‌سازی، مشاوره‌ای، بازارسازی و جذب سرمایه را به شرکت‌های مستقر ارائه می‌دهد. 

وی ادامه داد: گلستان با توجه به پتانسیل‌های بسیار خوبی دارد و به کشورهای  آسیا دسترسی دارد. استان ظرفیتی دارد که می‌تواند محصولات واحدهای فناور دانش بنیان در زمینه‌های مختلف خود در به بازارهای داخلی و خارجی بفروشد. 

مومنی بیان کرد: باید زیرساخت‌های استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و واحدهای فناور دانش بنیان در گلستان فراهم شود و درخواست داریم دستگاه‌های مرتبط در کنار ما باشند وبتوانیم شرایط را محیا کنیم. 

وی افزود: گلستان حدود بیش از ۸۰ شرکت دانش‌بنیان و بیش از ۱۷۰ هسته فناور فعال دارد و  این شرکت‌ها در توسعه اشتغال و رونق اقتصادی  استان نقش مهمی دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور