مبادا مهمان‌نوازی مردم ایلام مثل حماسه دفاع مقدس در سینما گم شود

مبادا مهمان‌نوازی مردم ایلام مثل حماسه دفاع مقدس در سینما گم شود
در جلسه کمیته فرهنگی ستاد اربعین، استاندار ایلام با اشاره به نقش تاریخی مردم استان در دفاع مقدس و اربعین، خواستار جلوگیری از تکرار غفلت فرهنگی در ثبت این حماسه‌ها شد. امام جمعه ایلام و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان نیز بر تعامل سازنده مسئولان و تقدیر از تلاش‌ها برای تسهیل تردد زائران تأکید کردند

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی در جلسه کمیته فرهنگی ستاد اربعین، با انتقاد از کم‌رنگ بودن نقش ایلام در آثار سینمایی دفاع مقدس، گفت: حماسه دفاع مقدس مردم ایلام در سینمای ایران گم شد.

وی افزود:  اجازه ندهید مهمان‌نوازی و خادم‌الحسین بودن مردم این استان هم به چنین سرنوشتی دچار شود.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار، امام جمعه ایلام نیز با قدردانی از تلاش‌های استاندار برای تسهیل تردد زائران گفت: جهاد شبانه‌روزی ایشان برای اربعین ماندگار خواهد ماند.

وی اظهار داشت: در ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۵۰۰ هزار زائر از مرز مهران عبور کردند و به لطف امام حسین(ع) و راهبردهای استاندار، همه امور به بهترین شکل پیش رفت.

همچنین حجت‌الاسلام مرادبیگی، نماینده مردم ایلام در مجلس خبرگان رهبری، تعامل نزدیک استاندار و نماینده ولی‌فقیه در استان را عامل مؤثر در توسعه دانست و افزود: این همدلی، الگوی دیگران نیز خواهد بود.

در ادامه جلسه، بر نقش رسانه‌ها در بازتاب خدمات و فرهنگ اربعین تأکید و از وزارت ارشاد خواسته شد توجه جدی به پوشش رسانه‌ای این رویداد داشته باشد.

