به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی در جلسه کمیته فرهنگی ستاد اربعین، با انتقاد از کم‌رنگ بودن نقش ایلام در آثار سینمایی دفاع مقدس، گفت: حماسه دفاع مقدس مردم ایلام در سینمای ایران گم شد.

وی افزود: اجازه ندهید مهمان‌نوازی و خادم‌الحسین بودن مردم این استان هم به چنین سرنوشتی دچار شود.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار، امام جمعه ایلام نیز با قدردانی از تلاش‌های استاندار برای تسهیل تردد زائران گفت: جهاد شبانه‌روزی ایشان برای اربعین ماندگار خواهد ماند.

وی اظهار داشت: در ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۵۰۰ هزار زائر از مرز مهران عبور کردند و به لطف امام حسین(ع) و راهبردهای استاندار، همه امور به بهترین شکل پیش رفت.

همچنین حجت‌الاسلام مرادبیگی، نماینده مردم ایلام در مجلس خبرگان رهبری، تعامل نزدیک استاندار و نماینده ولی‌فقیه در استان را عامل مؤثر در توسعه دانست و افزود: این همدلی، الگوی دیگران نیز خواهد بود.

در ادامه جلسه، بر نقش رسانه‌ها در بازتاب خدمات و فرهنگ اربعین تأکید و از وزارت ارشاد خواسته شد توجه جدی به پوشش رسانه‌ای این رویداد داشته باشد.

