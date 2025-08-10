دستگیری عاملین ایجاد رعب و وحشت در کاشان

به گزارش ایلنا، سرهنگ" ایرج کاکاوند" با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی۱۱۰ مبنی بر چندین مورد پرتاب ترقه و بمب دست ساز و شکستن شیشه منازل توسط افراد ناشناس و متواری شدن متهمین مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران کلانتری ۱۴ناجی آباد با انجام یک سری اقدامات تخصصی و پلیسی موفق شدند کمتر از ۲۴ساعت عاملین اصلی را شناسایی و طی هماهنگی با مقام قضایی و در یک عملیات ضربتی متهمین را داخل مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی کاشان در پایان با تاکید بر اینکه متهمین دستگیر شده به همراه پرونده متشکله تحویل مرجع قضایی شدند ،افزود : مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی از اولویت‌های مجموعه انتظامی شهرستان است و با جدیت با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی مقابله و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد افرادی نظم و امنیت جامعه را بر هم بزنند.

