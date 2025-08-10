کشف جسد پسر بچه ۱۰ ساله در رشت /متهم ۳۸ ساله این پرونده دستگیر شد

به گزارش ایلنا از رشت، رئیس پلیس آگاهی استان گیلان از کشف جسد پسر بچه ۱۰ ساله در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهر رشت خبر داد و گفت: متهم ۳۸ ساله این پرونده دستگیر شد.

سرهنگ «علیرضا حدادی» در تشریح این خبر اظهار داشت: روز جمعه ۱۷ مرداد در پی تشکیل یک فقره پرونده با موضوع مفقودی یک پسربچه ۱۰ ساله در شهر رشت، رسیدگی به موضوع در اولویت اقدامات فرماندهی انتظامی رشت و پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بلافاصله اقدامات فنی و ویژه پلیس برای پیدا کردن کودک گمشده آغاز شد، افزود: در این راستا صبح امروز با توجه به مدارک و مستندات به دست آمده، یک مرد ۳۸ ساله شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان گیلان اذعان داشت: متاسفانه ساعاتی پیش جسد بی‌جان این پسر بچه ۱۰ ساله در یکی از مناطق حاشیه شهر رشت پیدا شد.

این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه متهم سابقه دستگیری به عناوین مجرمانه مختلف را در پرونده خود دارد، تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی پلیس برای روشن شدن زاویای پنهان این پرونده ادامه دارد و نتایج به فوریت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

