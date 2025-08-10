کاهش 40 درصدی بارندگی استان مرکزی در دراز مدت

به گزارش ایلنا، سعید سرآبادانی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی به مناسبت روز خبرنگار، افزود: استان با خشکسالی بی‌سابقه‌ای مواجه است. طبق برآورد سازمان هواشناسی، برای پاییز سال جاری بارندگی کمتر از نرمال پیش‌بینی شده که این شرایط تا آذر ماه ادامه دارد و منابع آبی به حداقل خواهد رسید.

وی ادامه داد: آخرین برنامه، برای عبور از تنش آبی و ناکافی بودن منابع، شیرین‌سازی آب دریا و انتقال است. اما باید این نکته را در نظر داشت که در حال حاضر قیمت آب‌بها بسیار ناچیز است. هر مترمکعب آب با 50 هزار ریال در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد. در حالی که با انتقال آب از دریا، باید برای هر متر مکعب 5 یورو هزینه کرد.

هدررفت آب چالش جدی در حوزه کاهش منابع آبی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی از هدررفت آب به عنوان چالش جدی در حوزه کاهش منابع آبی نام برد و اظهار داشت: هدررفت آب در این استان 25.1 درصد گزارش شده که 15 درصد آن هدررفت واقعی است و باید در خصوص این اتفاق چاره‌اندیشی گردد و تدابیری ویژه‌ای به کار گرفته شود.

سرآبادانی تصریح کرد: 80 درصد این هدررفت به فرسودگی شبکه انتقال و انشعابات مربوط می‌شود که به دلیل کمبود اعتبارات و زیان‌ده بودن شرکت‌های آب و فاضلاب، اصلاح شبکه‌ها با کندی پیش می‌رود. 10 درصد باقی‌مانده هدررفت به خطاهای کنتور، اشتباهات اپراتوری و داده‌ای مربوط است که به معنای هدررفت واقعی آب نیست.

وی بیان داشت: از مجموع آب شیرین استان مرکزی، 92 درصد در بخش کشاورزی، 6 درصد در شرب و 2 درصد در صنعت مصرف می‌شود. صرفه‌جویی 10 درصدی در بخش کشاورزی می‌تواند نیاز شرب و صنعت را به طور کامل تأمین کند. کشاورزان با استفاده از روش‌های نوین آبیاری، مصرف آب را کاهش دهند.

آبفا در تابستان سال جاری قطعی آب با برنامه ندارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به موضوع عدم قطعی آب در این استان اشاره داشته و تأکید کرد: شرکت آبفای استان، در تابستان سال جاری هیچگونه قطعی آب با برنامه‌ای ندارد و این تابستان با حداقل تنش آبی سپری شد. در برخی نقاط استان، قطعی‌ یا افت فشار موقتی رخ داد که در کوتاه‌ترین زمان رفع شد.

سرآبادانی ابراز داشت: مردم صرفه‌جویی را جدی‌تر بگیرند و از بروز تنش‌های آبی جلوگیری کنند. استفاده از سایه‌بان برای کولرها، اصلاح نشتی کولرها، استفاده از دستگاه کاهنده فشار، پرهیز از شستن خودرو و حیاط با آب شرب، آبیاری درختان در ساعات خنک بامداد یا غروب و کاهش زمان استحمام از شیوه‌های مدیریت مصرف آب است.

وی به کاهش کیفیت آب در برخی مناطق استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: برای مصرف آب در مناطقی که با افت و کاهش کیفیت آب مواجه هستند، لازم است استفاده از دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن توسعه یابد و فرهنگ استفاده از آن در بین مشترکان مورد توجه قرار گیرد.

فرسودگی 60 درصد خطوط انتقال آب در استان مرکزی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: منابع آبی این استان از 950 حلقه چاه آب، سدهای کمال‌صالح اراک و الغدیر ساوه، آب سد کوچری و خطوطی از سد زاینده‌رود تأمین می‌شود. از مجموع آب مصرفی در استان 52 درصد از منابع سطحی و 48 درصد نیز از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود.

سرآبادانی به حجم تولیدی آب در استان مرکزی و زیرساخت‌های شبکه آبرسانی در این استان اشاره داشته و افزود: تمامی حجم آب تولیدی استان 163 میلیون مترمکعب در سال است. زیرساخت‌های شبکه آبرسانی استان شامل 866 مخزن با ظرفیت 430 هزار مترمکعب، 7500 کیلومتر شبکه توزیع و 3200 کیلومتر خط انتقال است.

وی به موضوع فرسودگی خطوط انتقال آب در استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: 60 درصد خطوط انتقال آب در این استان فرسوده است. برای نوسازی این میزان خطوط فرسوده انتقال آب، بیش از 10 هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که باید برای تأمین این میزان از اعتبارات تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.

2400 لیتر بر ثانیه میانگین مصرف آب در پیک مصرف

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به حجم سرانه مصرف آب در استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: میانگین مصرف آب در این استان 1800 لیتر بر ثانیه است که این میزان در بازه زمانی پیک مصرف به 2400 لیتر بر ثانیه می‌رسد.

سرآبادانی تصریح کرد: الگوی مصرف آب در استان مرکزی معادل 13 هزار لیتر در ثانیه برای هر مشترک است. حدود 49 درصد از مشترکان استان میزان مصرف آب را در حد الگوی تعیین شده رعایت می‌کنند و 28 درصد حجم آب را به خود اختصاص می‌دهند. این نشان‌دهنده ضرورت فرهنگ‌سازی بیشتر در مصرف بهینه آب است.

وی بیان داشت: 51 درصد از مشترکان در استان مرکزی، مصرف آب بیشتری از الگوی تعیین شده دارند که معادل 72 درصد از کل مصرف منابع آبی استان است. این وضعیت نشان‌دهنده لزوم مدیریت بهینه مصرف آب و توجه بیشتر به راهکارهای کاهش مصارف غیرضروری است تا بتوان به حفظ منابع آبی کمک کرد.

پوشش‌دهی خدمات آب شرب برای 714 هزار خانوار

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تأکید کرد: این استان با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 460 هزار نفر، از پوشش خدمات آب قابل‌توجهی برخوردار است. 99.99 درصد جمعیت شهری در 34 شهر و 98.27 درصد جمعیت روستایی در 825 روستا، در قالب 714 هزار خانوار تحت پوشش خدمات آب شرب قرار دارند.

سرآبادانی ابراز داشت: در حوزه فاضلاب نیز استان مرکزی 74 درصدی جمعیت شهری و 2 درصدی جمعیت روستایی را در قالب 350 هزار خانوار تحت پوشش شبکه فاضلاب به طول 1800 کیلومتر قرار داده است. 13 تصفیه‌خانه فاضلاب در استان فعالیت می‌کند. محدودیت اعتبارات، روند اجرای پروژه‌های فاضلاب را کند کرده است.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی در بخش شهری 337 هزار و در بخش روستایی 169 هزار مشترک دارد، اضافه کرد: 18 آزمایشگاه آب در این استان فعال هستند که آب مصرفی مشترکان شهری و روستایی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهند. این استان در تعداد آزمایشگاه‌های آب، جزء استان‌های پیشرو در سطح ملی است.

در طرح مسکن ملی آب شرب و مصرفی از یکدیگر منفک شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به طرح‌های توسعه‌ای در مناطق دارای تراکم جمعیتی استان مرکزی اشاره کرده و گفت: لازم است در طرح مسکن ملی 8112 واحدی اراک، آب شرب و آب مصرفی از یکدیگر منفک شود و این فرایند جداسازی به عنوان مدیریت مصرف مورد توجه قرار گیرد.

سرآبادانی به تأمین آب شهر جدید امیرکبیر اشاره داشته و افزود: تأمین آب برای این شهر با افق جمعیتی 25 هزار نفر تا 100 هزار نفر ترسیم شده و به این منظور، یک چاه در منطقه هفتادقله حفر شده است. شرکت آب منطقه‌ای مرکزی برای 40 هزار نفر جمعیت در این شهر، وعده تأمین 60 لیتر بر ثانیه از چاه هفتادقله را داده است.

