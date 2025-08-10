خبرگزاری کار ایران
مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع نیروی برق فارس:

نحوه اطلاع مشترکان از برنامه زمانبندی احتمالی اعمال محدودیت مدیریت بار

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: با توجه به گرمای هوا و افزایش استفاده بیش ازحد از سیستم های سرمایشی و به تبع آن افزایش بار شبکه، ناگزیر به اعمال مدیریت اضطراری بار در شبکه در برخی ساعات هستیم.

به گزارش ایلنا، مهدی سلطانی، به نحوه اطلاع رسانی خاموشی های مشترکان برق نیز اشاره کرد و گفت: مشترکان می‌توانند از روش های: مراجعه به وب‌سایت شرکت توزیع نیروی برق استان به آدرس: FARSEDC.IR ، استفاده از سامانه "برق من" یا سامانه" ۱۲۱" به این اطلاعات دست یابند.

وی یادآور شد: در سامانه "برق من" کافی است شناسه قبض (۱۳ رقمی) وارد شده و جدول زمان‌بندی خاموشی محل سکونت نمایش داده می‌شود. سلطانی، در رابطه با نحوه استفاده از سامانه " برق من" از سوی مشترکان توضیح داد: در مرحله نخست بایستی برنامه "برق من"، بر روی تلفن همراه نصب گردیده و سپس اطلاعات صحیح و دقیق شامل: شماره اشتراک و تلفن همراه را وارد کرده و سپس روزانه از طریق این سامانه می توانند از ساعات خاموشی مطلع شوند.

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی‌وقفه و شبانه روزی کارکنان عملیاتی جهت پایدار نگه داشتن شبکه و رفع مشکلات احتمالی در کمترین زمان ممکن، از تمامی مشترکان خواست با پیوستن پویش ۲۵ درجه و تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی ۲۵ درجه و همچنین استفاده از دور کند کولر‌های آبی به تأمین برق پایدار همه ی مشترکان کمک کرده و صنعت برق را در گذر از این شرایط همراهی کنند.

