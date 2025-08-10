نحوه اطلاع مشترکان از برنامه زمانبندی احتمالی اعمال محدودیت مدیریت بار

به گزارش ایلنا، مهدی سلطانی، به نحوه اطلاع رسانی خاموشی های مشترکان برق نیز اشاره کرد و گفت: مشترکان می‌توانند از روش های: مراجعه به وب‌سایت شرکت توزیع نیروی برق استان به آدرس: FARSEDC.IR ، استفاده از سامانه "برق من" یا سامانه" ۱۲۱" به این اطلاعات دست یابند.

وی یادآور شد: در سامانه "برق من" کافی است شناسه قبض (۱۳ رقمی) وارد شده و جدول زمان‌بندی خاموشی محل سکونت نمایش داده می‌شود. سلطانی، در رابطه با نحوه استفاده از سامانه " برق من" از سوی مشترکان توضیح داد: در مرحله نخست بایستی برنامه "برق من"، بر روی تلفن همراه نصب گردیده و سپس اطلاعات صحیح و دقیق شامل: شماره اشتراک و تلفن همراه را وارد کرده و سپس روزانه از طریق این سامانه می توانند از ساعات خاموشی مطلع شوند.

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی‌وقفه و شبانه روزی کارکنان عملیاتی جهت پایدار نگه داشتن شبکه و رفع مشکلات احتمالی در کمترین زمان ممکن، از تمامی مشترکان خواست با پیوستن پویش ۲۵ درجه و تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی ۲۵ درجه و همچنین استفاده از دور کند کولر‌های آبی به تأمین برق پایدار همه ی مشترکان کمک کرده و صنعت برق را در گذر از این شرایط همراهی کنند.

